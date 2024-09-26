Радбез ООН боїться виганяти РФ, а її виключили з третьої міжнародної організації омбудсменів – Лубінець

Російського омбудсмена виключили з чергової організації

На позачерговому засіданні Генеральної Асамблеї Асоціації омбудсменів Середземномор'я ухвалили рішення про виключення російського омбудсмена зі складу цієї організації. Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Телеграмі.

Як зазначив Лубінець, це вже третя подібна організація, яка виключила російського представника, першим став Міжнародний інститут омбудсменів у серпні 2022 року, а у квітні 2023 року – Європейська мережа національних захисних інституцій.

«Поки в Раді Безпеки ООН бояться навіть розпочати процедуру виключення РФ, дружна сімʼя омбудсманів впевнено діє. Якщо міжнародні організації братимуть приклад, то представники Росії будуть ізольовані й не зможуть поширювати свою пропаганду», – зауважив Лубінець і наголосив, що країна-терорист не повинна мати право голосу на світовій арені.

Як повідомляли раніше організації, яі вже виключили Росію із свого складу, росіяни цинічно проігнорували напрацьовані за останні 80 років міжнародні правові норми, які регулюють ведення війни та забезпечують захист цивільного населення.

Нагадаємо, 13 вересня, 49-х цивільних та військовослужбовців повернулися з російського полону в Україну. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець опублікував зворушливі фото звільнених українок та українців.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червого хреста щодо ймовріного розстрілу українського полоненого окупантами.

Нагадаємо, раніше Лубінець наголосив, що випадок із побиттям чоловіка на Закарпатті працівниками ТЦК «потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування»