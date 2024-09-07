Зеленський в Італії зустрівся з представниками бізнесу
Під час зустрічі, зокрема, вдалось обговорили повоєнну відбудову України – президент наголосив, що треба буде не просто відновлювати, а будувати якісно нову економіку та сучасну інфраструктуру
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Італії зустрівся з представниками бізнесу. В зустрічі брали участь 30 компаній.
Про це повідомляє пресслужба сайту президента України.
«На полях форуму «Амброзетті» в Черноббіо президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками бізнесу Італії – понад 30 провідних компаній із різних галузей економіки», – йдеться у повідомленні.
Під час зустрічі, зокрема, вдалось обговорили повоєнну відбудову України – президент наголосив, що треба буде не просто відновлювати, а будувати якісно нову економіку та сучасну інфраструктуру.
«Реконструкція України має передбачати впровадження інноваційних технологій та новітньої інфраструктури», – зауважив Зеленський.
Крім того, президент подякував італійським підприємцям за те, що вони розвивають свої проєкти в Україні вже зараз. Він також відзначив компанії, які надають українським партнерам енергообладнання, зокрема і як гуманітарну допомогу.
Зеленський додав, що італійський бізнес може зацікавити співпраця з Україною насамперед в оборонному виробництві, машинобудуванні, енергетиці, аерокосмічній та ІТ-галузі.
Нагадаємо, 6 вересня президент України Володимир Зеленський після засідання «Рамштайну» прибув із візитом до Італії. Планується, що він візьме участь у низці заходів, а також зустрінеться із прем'єркою Італії Джорджією Мелоні.
Як раніше анонсував Зеленський, в Італії він планує відвідати Міжнародний економічнмй форум «Амброзетті». Передбачається, що Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та проведе переговори з головою Ради міністрів Італії Джорджією Мелоні.
Нагадаємо, 6 вересня президент України Володимир Зеленський провів переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Однією з тем обговорень став дозвіл на удари по Росії американською зброєю. Володимир Зеленський подякував Президенту Сполучених Штатів за анонсований пакет військової підтримки обсягом $250 млн.
Також президент України Володимир Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. На сторінках Зеленського та Шольца в Instagram з'явилось спільне фото та короткий допис трьома мовами – англійською, українською та німецькою.
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