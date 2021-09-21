Вантажівки не проїдуть: в Одесі встановили нові дорожні знаки на години пік

Нові дорожні знаки передбачають обмеження в'їзду вантажних автомобілів в робочі дні з 07:00 до 10:00 і з 17:00 до 20:00

В Одесі на вул. Чорноморського козацтва і на виїзних вулицях встановили спеціальні дорожні знаки для обмеження руху вантажного транспорту в години пік. Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

Знаки поставили відповідно до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради № 134 від 22.04.2021 р «Про організацію руху вантажних автомобілів по місту Одесі в ранкові та вечірні години пік».

Дорожні знаки передбачають обмеження в'їзду і заборону зупинки та стоянки вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни в робочі дні з 07:00 до 10:00 і з 17:00 до 20: 00. та в години пік.

Нагадаємо, на виїзді з Вінниці з’являться нові пішохідні переходи та світлофори зі спеціальними датчиками.