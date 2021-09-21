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    Вантажівки не проїдуть: в Одесі встановили нові дорожні знаки на години пік

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    Вантажівки не проїдуть: в Одесі встановили нові дорожні знаки на години пік
    Фото: omr.gov.ua

    Нові дорожні знаки передбачають обмеження в'їзду вантажних автомобілів в робочі дні з 07:00 до 10:00 і з 17:00 до 20:00

    В Одесі на вул. Чорноморського козацтва і на виїзних вулицях встановили спеціальні дорожні знаки для обмеження руху вантажного транспорту в години пік. Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

    Знаки поставили відповідно до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради № 134 від 22.04.2021 р «Про організацію руху вантажних автомобілів по місту Одесі в ранкові та вечірні години пік».

    Дорожні знаки передбачають обмеження в'їзду і заборону зупинки та стоянки вантажних автомобілів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни в робочі дні з 07:00 до 10:00 і з 17:00 до 20: 00. та в години пік.

    Нагадаємо, на виїзді з Вінниці з’являться нові пішохідні переходи та світлофори зі спеціальними датчиками.

    Теги: дороги Одеса
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    Вантажівки не проїдуть: в Одесі встановили нові дорожні знаки на години пік