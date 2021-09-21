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    Похолодання та незначні опади: прогноз погоди в Одесі на 22-26 вересня

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    Ближче до вихідних на Одещині потеплішає - Похолодання та незначні опади: прогноз погоди в Одесі на 22-26 вересня
    Ближче до вихідних на Одещині потеплішає
    Фото з відкритих джерел

    21-22 вересня на території області температура повітря коливатиметься від +3 до +15°С

    В Одесі та регіоні з 22 до 26 вересня прогнозують мінливу хмарність, незначні опади та низьку температуру повітря. Проте на вихідних синоптики обіцяють потепління, повідомили в пресслужбі міськради з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

    Зокрема 21-22 вересня на території області температура повітря коливатиметься від +3 до +15°С. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с. Мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура морської води прогріється до 18-19°С.

    Без істотних опадів буде і 23 вересня. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, температура коливатиметься від +3 до +15°С.

    24 вересня синоптики прогнозують вдень місцями дощ. Нічна температура залишиться на рівні +3 - 8°С, а от вдень повітря прогріється до 13-18°С.

    25-26 вересня, за прогнозом Гідромедцентру, опадів не буде. Температура вночі сягатиме 7-12°С тепла, вдень: 25 вересня +15-20°С, 26 вересня +18-23°С.

    Нагадаємо, в Україну прийшла метеорологічна осінь, цього тижня буде багато дощів та істотно похолодає. Опади очікуються повсюдно, проте до кінця тижня вони ослабнуть. Особливо свіжо буде в північних і західних областях.

    Теги: прогноз погоди Одеса повітря вітер дощ
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    Похолодання та незначні опади: прогноз погоди в Одесі на 22-26 вересня