Похолодання та незначні опади: прогноз погоди в Одесі на 22-26 вересня

21-22 вересня на території області температура повітря коливатиметься від +3 до +15°С

В Одесі та регіоні з 22 до 26 вересня прогнозують мінливу хмарність, незначні опади та низьку температуру повітря. Проте на вихідних синоптики обіцяють потепління, повідомили в пресслужбі міськради з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Зокрема 21-22 вересня на території області температура повітря коливатиметься від +3 до +15°С. Вiтер північно-західний, 7-12 м/с. Мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура морської води прогріється до 18-19°С.

Без істотних опадів буде і 23 вересня. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, температура коливатиметься від +3 до +15°С.

24 вересня синоптики прогнозують вдень місцями дощ. Нічна температура залишиться на рівні +3 - 8°С, а от вдень повітря прогріється до 13-18°С.

25-26 вересня, за прогнозом Гідромедцентру, опадів не буде. Температура вночі сягатиме 7-12°С тепла, вдень: 25 вересня +15-20°С, 26 вересня +18-23°С.

Нагадаємо, в Україну прийшла метеорологічна осінь, цього тижня буде багато дощів та істотно похолодає. Опади очікуються повсюдно, проте до кінця тижня вони ослабнуть. Особливо свіжо буде в північних і західних областях.