«Помста з боку НАБУ та САП». Служба безпеки прокоментувала підозру Вітюку

Ростислав Вонс
Приводом для відкриття кримінального провадження стала наявність квартири у родини високопосадовця СБУ
За словами правоохоронців, підозру Вітюку було оголошено після резонансних затримань представників НАБУ

Співробітники НАБУ та САП оголосили підозру бригадному генералу Служби безпеки України Іллі Вітюку. Служба безпеки назвала підозру «відповіддю» на затримання кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року. Про це повідомляє «Главком».

Служба безпеки назвала підозру Вітюку «помстою з боку НАБУ та САП». Нещодавно СБУ повідомила, що викрила на торгівлі з РФ (ст. 111-2 ККУ) одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ, а іншого співробітника – затримала за звинуваченнями через державну зраду та передачу інформації до РФ (ст. 111 ККУ).

«Підозру Іллі Вітюку оголошено саме після резонансних затримань представників Бюро, хоча відповідне кримінальне провадження було відкрито майже півтора року тому. За цей час співробітники НАБУ й САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, котре інкримінується Іллі Вітюку», – йдеться в заяві.

Зазначається, що приводом для відкриття кримінального провадження стала наявність квартири у родини високопосадовця СБУ, яка нібито була придбана за заниженою ціною за кошти, котрі нібито не було одержано в законний спосіб. СБУ стверджує, що НАБУ та САП проігнорували висновки експертиз, зокрема й НАЗК, а також покази численних свідків.

«Зважаючи на все вищенаведене, є всі підстави говорити про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП на адресу співробітника СБУ. Зі свого боку, в тих кримінальних провадженнях, які стосуються співробітників НАБУ, СБ України й надалі працюватиме винятково у правовому полі, спираючись на ґрунтовну доказову базу та норми закону», – йдеться в заяві.

Як відомо, Офіс генпрокурора з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Його звинувачують у пособництві РФ.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили високопосадовця Служби безпеки з-поміж вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції завершило перевірку колишнього керівника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки Іллі Вітюка. У результаті перевірки ознак незаконного збагачення не виявлено.

