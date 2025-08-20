Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Глава МЗС Австрії прибула до Одеси

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Глава МЗС Австрії прибула до Одеси
Це вже третій візит Беати Майнль-Райзінгер в Україну
фото: Андрій Сибіга

Глава МЗС Австрії прибула до Одеси, яку вночі масовано атакувала Росія

Міністр закордонних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер прибула 20 серпня до Одеси з офіційним візитом. Її візит відбувається одразу після нічної масованої атаки російських військ на Одеську область за допомогою безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу МЗС України Андрія Сибігу.

Андрій Сибіга зазначив, що це вже третій візит Беати Майнль-Райзінгер в Україну з моменту її вступу на посаду. Зустріч міністрів розпочалася з вшанування пам’яті загиблих українських захисників.

Глава МЗС Австрії прибула до Одеси фото 1
фото: Андрій Сибіга

«Я високо ціную особисту відданість Беате, яка доповнює інтенсивну динаміку українсько-австрійських відносин. Ми спираємося на візит президента Зеленського до Відня в середині червня», – зазначив Андрій Сибіга.

Український міністр високо оцінив особисту відданість своєї колеги, яка, за його словами, доповнює інтенсивну динаміку українсько-австрійських відносин.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російські терористи здійснили масовану атаку ударних дронів на Одещину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

За повідомленням місцевих пабліків, під прицілом опинився Ізмаїльський район. Повідомляється, що Росія б'є по енергетичній інфраструктурі. Також зазначається, що через обстріл є перебої з електропостачанням.

Стало відомо, що внаслідок обстрілу є постраждалі. На місці влучань зафіксовано масштабну пожежу.

Читайте також:

Теги: Андрій Сибіга Австрія МЗС Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За скоєне підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
В Одесі затримано 18-річного наркодилера з партією на 20 млн грн
12 серпня, 10:43
На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та співробітники ДСНС
Троє загиблих на пляжі: поліція Одещини підтвердила трагедію
10 серпня, 13:40
МЗС: заяви Роберта Фіцо дисонують із духом добросусідства
МЗС України відреагувало на антиукраїнську заяву прем’єра Словаччини
10 серпня, 12:13
Центральний міський пляж у Чорноморську
Відпочинок з дітьми на Одещині: ціни, цікаві місця, важливі правила
7 серпня, 16:36
Працівник Одеського ТЦК займався продажем відстрочок
В Одесі працівник ТЦК продавав відстрочки
5 серпня, 15:01
Унаслідок російської атаки постраждав ринок «Привоз»
Одеса: який вигляд має «Привоз» після масованої атаки (фото)
24 липня, 09:52
Одеса пережила чергову масовану атаку
Атака на Одесу: є поранені, зруйновано дев'ятиповерхівку (фото, відео)
24 липня, 07:41
Одесу атакували дрони
Росія масовано атакувала Одесу дронами: виникли пожежі, пошкоджено історичні пам'ятки
24 липня, 03:06
МЗС України оригінально відреагувало на нові звинувачення угорської влади
«Пожалійте комунальників». Українські посадовці відреагували на звинувачення Угорщини
23 липня, 20:46

Новини

Глава МЗС Австрії прибула до Одеси
Глава МЗС Австрії прибула до Одеси
Окупанти пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині: є постраждала
Окупанти пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині: є постраждала
Росія масовано атакувала Одещину ударними дронами
Росія масовано атакувала Одещину ударними дронами
В Одесі після російського удару спалахнула масштабна пожежа
В Одесі після російського удару спалахнула масштабна пожежа
Викрито масштабний наркосиндикат: ділки перевіряли кур’єрів на поліграфі
Викрито масштабний наркосиндикат: ділки перевіряли кур’єрів на поліграфі
В Одесі пролунали вибухи: місто атакувала велика кількість «шахедів»
В Одесі пролунали вибухи: місто атакувала велика кількість «шахедів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2914
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
2104
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
1820
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)
1798
Припинення вогню не буде. Що далі?

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua