Це вже третій візит Беати Майнль-Райзінгер в Україну

Глава МЗС Австрії прибула до Одеси, яку вночі масовано атакувала Росія

Міністр закордонних справ Австрії Беата Майнль-Райзінгер прибула 20 серпня до Одеси з офіційним візитом. Її візит відбувається одразу після нічної масованої атаки російських військ на Одеську область за допомогою безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу МЗС України Андрія Сибігу.

Андрій Сибіга зазначив, що це вже третій візит Беати Майнль-Райзінгер в Україну з моменту її вступу на посаду. Зустріч міністрів розпочалася з вшанування пам’яті загиблих українських захисників.

фото: Андрій Сибіга

«Я високо ціную особисту відданість Беате, яка доповнює інтенсивну динаміку українсько-австрійських відносин. Ми спираємося на візит президента Зеленського до Відня в середині червня», – зазначив Андрій Сибіга.

Український міністр високо оцінив особисту відданість своєї колеги, яка, за його словами, доповнює інтенсивну динаміку українсько-австрійських відносин.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російські терористи здійснили масовану атаку ударних дронів на Одещину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

За повідомленням місцевих пабліків, під прицілом опинився Ізмаїльський район. Повідомляється, що Росія б'є по енергетичній інфраструктурі. Також зазначається, що через обстріл є перебої з електропостачанням.

Стало відомо, що внаслідок обстрілу є постраждалі. На місці влучань зафіксовано масштабну пожежу.