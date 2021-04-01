80 кг кокаїну на $30 млн: в Одесі судитимуть чотирьох людей за контрабанду

Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна

Контрабандний вантаж митники виявили в одному з контейнерів, що прибув до Одеського морського торговельного порту

Прокурори скерували до суду справу чотирьох громадян Ізраїлю, яких підозрюють у контрабанді понад 80 кг кокаїну з Республіки Перу. Про таке повідомили у пресслужбі СБУ в Одеській області.

Підозрюваних затримали наприкінці серпня минулого року. За версією слідства, вони намагалися незаконно переправити понад 80 кг кокаїну з Республіки Перу до України.

Контрабандний вантаж митники виявили в одному з контейнерів, що прибув до Одеського морського торговельного порту. Там знайшли 114 брикетів кокаїну, більшість з яких мали маркування у вигляді літер та цифр. Правоохоронці переконані, таке маркування вказує на приналежність вантажу до конкретного наркосиндикату.

У пресслужбі зазначили, що загальна вартість вилучених наркотиків становить 30 мільйонів доларів США.

Прокурори скерували справу до суду. Обвинуваченим закидають порушення ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещини військовослужбовці реалізовували наркотики серед цивільного населення.