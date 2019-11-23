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    Аеропорт «Одеса» відновив роботу

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    Аеропорт «Одеса» відновив роботу

    Фахівцями злітно-посадкової смуги було підтверджено відповідність усі нормам та не виявлено додаткових пошкоджень

    Аеропорт «Одеса» відновив роботу в штатному режимі.

    Про це повідомляє пресслужба летовища.

    Виконання рейсів відновили з 22:00.

    У пресслужбі відзначили, що в складі робочої групи з Туреччини прибули фахівці з додатковим обладнанням, необхідним для ліквідації наслідків авіаційного інциденту з рейсом TK 467.

    «У складі робочої групи з Туреччини прибули спеціалісти з додатковим обладнанням, необхідним для ліквідації наслідків авіаційного інциденту з рейсом TK 467. Служби аеропорту спільно з інженерами Turkish Airlines під час злагодженої роботи успішно відбуксирували літак до тимчасової стоянки», - йдеться у повідомленні.

    Після додаткової перевірки фахівцями злітно-посадкової смуги, було підтверджено відповідність усі нормам та не виявлено додаткових пошкоджень, тож було прийнято рішення про відновлення рейсів.

    Зазначимо, увечері 21 листопада літак Boeing-738, який прямував рейсом Стамбул - Одеса, здійснив аварійну посадку в Одеському аеропорту. У лайнера сталася поломка передніх стійок шасі.

    Через аварію літака в Одесі аеропорт не працював, були скасовані всі рейси.

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