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В Одесі демонтовано погруддя російського біолога Мічуріна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Одесі демонтовано погруддя російського біолога Мічуріна
Пам'ятник Мічуріну у 2024 році внесли до переліку об'єктів, які Одеська міська рада готувала до демонтажу
фото: «Деколонізація. Україна»/Facebook

Пам'ятник повністю демонтували і прибрали з території

В Одесі демонтували погруддя радянському біологу Іванові Мічуріну. Воно було розташоване на території Селекційно-генетичного інституту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на громадську організацію «Деколонізація. Україна».

«В Одесі нарешті демонтовано погруддя Мічуріну. Пушкін, Бабель, Воронцов будуть на черзі», – йдеться у дописі.

Іван Мічурін (1855-1935 рр.) – російський і радянський біолог. Автор багатьох сортів плодово-ягідних культур. Розробив методи селекції плодово-ягодних рослин, головним чином – метод віддаленої гібридизації (підбір батьківських пар, подолання несхрещуваності та ін.).

Представники установи зауважили в коментарі «Суспільного», що станом на 27 серпня пам'ятник повністю демонтували і прибрали з території. Роботи провели відповідно до закону про заборону пропаганди російської імперської політики та деколонізацію топонімії, а також розпорядження голови Одеської обласної військової адміністрації від 26 липня 2024 року.

Пам'ятник Мічуріну у 2024 році внесли до переліку об'єктів, які Одеська міська рада готувала до демонтажу.

До слова, у 2025 році у селі Рудківці Новоушицького району демонтували останнє погруддя Володимира Ульянова (Леніна), яке залишалося на підконтрольній уряду України території. Демонтаж відбувся після звернення активістів до місцевої влади. 

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Теги: декомунізація Одеса

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В Одесі демонтовано погруддя російського біолога Мічуріна
В Одесі демонтовано погруддя російського біолога Мічуріна
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