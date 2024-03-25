Удар по вузлу зв’язку Чорноморського флоту РФ: з'явилися супутникові фото

Після ракетного удару провалився дах будівлі

З’явились супутникові знімки наслідків ракетного удару по вузлу зв’язку чорноморського флоту РФ у Севастополі. На світлинах видно, що після удару провалився дах однієї з будівель. Про це повідомляє Радіо Свобода «Схеми».

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Супутник Planet Labs зафіксував, що внаслідок ударів Сил оборони України була уражена одна з будівель по вулиці Рудневій у місті Севастополь. За повідомленням Збройних сил України, вранці 24 березня ними був завдаваний удар по вузлу зв’язку Чорноморського флоту РФ.

Порівнюючи супутникові знімки цієї місцевості за 21 та 24 березня видно, що після удару провалився дах будівлі. Поряд з будівлею також видно автомобілі пожежних служб, додають журналісти.

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Нагадаємо, пізно ввечері 23 березня українські захисники уразили два великі десантні кораблі РФ у Криму – «Ямал» і «Азов». Чи пішли вони на дно і що сталося з екіпажем – наразі невідомо.

Крім того, уражений центр зв’язку, а також декілька об’єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Нагадаємо, що ввечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи.