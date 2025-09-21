Чотири людини травмувались у ДТП на Одещині

Перевірка показала, що обидва водії на момент ДТП були тверезими

Дорожньо-транспортна пригода сталася вдень 19 вересня на автодорозі Серпневе-Арциз-Сарата, поблизу села Долинівка Павлівської громади на Одещині. У ДТП травмувались четверо осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

За попередніми даними слідства, 34-річна одеситка, керуючи автомобілем Hyundai, на заокругленій ділянці дороги не врахувала швидкість, не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу. Там вона зіткнулася з вантажівкою Volkswagen під керуванням 53-річного жителя Київської області.

Унаслідок аварії постраждали четверо осіб: обидва водії, а також пасажири легковика – 57-річна мати водійки та їхній 63-річний знайомий. Усіх потерпілих госпіталізували з різними травмами.

фото: поліція Одещини

Перевірка показала, що обидва водії на момент ДТП були тверезими.

Слідчі відкрили провадження за ч.1 ст.286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження. У справі призначено низку експертиз, триває розслідування.