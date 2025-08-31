Головна Одеса Новини
На Одещині почали працювати «Пункти незламності»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Одещині почали працювати «Пункти незламності»
Василь Гуляєв опублікував адреси «Пунктів незламності»
колаж: glavcom.ua

Мер Чорноморська: «Пункти незламності» запрацювали на Одещині після масованої атаки

Мер Чорноморська Василь Гуляєв повідомив, що в місті почали працювати «Пункти незламності» після масованої атаки ворога. За його словами, цей обстріл став найбільш масовим для міста з 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Василя Гуляєва.

Внаслідок удару постраждали об'єкти цивільної інфраструктури. Значна частина міста залишилася без електроенергії, однак критичні об'єкти, зокрема лікарня, працюють від генераторів.

Мер подякував працівникам ДСНС, ДТЕК та «Водоканалу» за оперативну роботу з ліквідації наслідків. За його словами, комунальні служби вже запустили генератори для подачі води. Крім того, технічну воду підвозитимуть мобільними автомобілями в ті райони, де немає водопостачання.

У «Пунктах незламності», які запрацювали з 12:00, жителі міста можуть зарядити свої телефони.

Василь Гуляєв наголосив, що внаслідок обстрілу жодна людина не була госпіталізована, що, на його думку, є найголовнішим результатом. Він закликав жителів зберігати спокій, запевнивши, що ситуація перебуває під повним контролем, і всі служби працюють для відновлення нормального життя в місті.

Також Василь Гуляєв опублікував адреси «Пунктів незламності»:

Пункти Незламності :

  • Спорткомплекс «Юність»
  • Проспект Миру, 8 (укриття)
  • Проспект Миру 28, (колишнє приміщення Ощадбанку)
  • вул. Захисників України, 5 , 5 підʼїзд (укриття)
  • вул. Захисників України , 17, (ДЮК)
  • вул. Захисників України, 9А, ( 4 ліцей)
  • вул. Хантадзе, 8А, (управління освіти)
  • вул. Віталія Шума, 4, (лікарня)
  • проспект Миру, 33, (міська рада)
  • вул. Данченко, 3Д
  • вул. Парковая 14В

Пункт Незламності в селищі Олександрівка :

  • центральна, 58, (сільська адміністрація)
  • поліклініка

Пункт Незламності в селі Малодолинське

  • вул. Зелена, 2, (заклад загально середньої освіти)
  • Миру 17 (сільська адміністрація)

Нагадаємо, російські війська здійснили масовану атаку на Одеський район за допомогою ударних безпілотників. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Внаслідок удару пошкоджено енергетичну інфраструктуру, що призвело до знеструмлення понад 29 тис абонентів. Наразі фахівці вже розпочали роботи з відновлення електропостачання, а об'єкти критичної інфраструктури працюють від генераторів.

