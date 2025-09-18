Загиблий і 27 поранених в ДТП на Житомирщині: водію масової аварії оголошено про підозру

Подія сталася 11 вересня, коли 22-річний водій автомобіля Volvo не надав переваги в русі рейсовому мікроавтобусу Mercedes-Benz

На Житомирщині правоохоронці оголосили про підозру водієві легкового автомобіля, який став винуватцем ДТП у місті Звягель. Внаслідок зіткнення з пасажирським мікроавтобусом загинув один чоловік, а ще 27 людей, включно з трьома дітьми, отримали травми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Житомирської області.

Як зазначають правоохоронці, подія сталася 11 вересня, коли 22-річний водій автомобіля Volvo не надав переваги в русі рейсовому мікроавтобусу Mercedes-Benz. Після зіткнення мікроавтобус перекинувся. У результаті ДТП загинув 57-річний чоловік, а 27 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Чотирьох жінок госпіталізували до реанімації, а медичну допомогу надали ще 23 постраждалим, серед яких були діти віком 1, 14 та 15 років.

Водію легковика було оголошено про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Під час освідування було встановлено, що водій був тверезим. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у ДТП на Харківщині загинули дві людини. Поліція встановлює обставини аварії. Про це повідомляє поліція Харківської області, пише «Главком».

За повідомленням поліції, 17 вересня в селі Вільшани на автошляху Харків-Охтирка сталося зіткнення автомобілів ВАЗ-217230 та Mercedes Benz Sprinter, які рухалися у зустрічному напрямку.

Як відомо, на Київщині, у Сквирській громаді, водій авто Daewoo збив велосипедиста, який рухався дорогою біля села Шапіївка. Кермувальник двоколісного транспорту загинув на місці, поліцейські розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУ Нацполіції в Київській області.

Зазначається, що аварія трапилася 16 вересня, о 19:40, на автодорозі Сквира-Самгородок неподалік повороту до села Шапіївка.

Раніше повідомляли, що у Тернополі 31-річний працівник територіального центру комплектування врізався в автомобілі поліцейських. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Нацполіції в Тернопільській області.

Патрульні отримали інформацію, що водій автомобіля Skoda, який їхав із міста Збараж до Тернополя, відмовився виконувати вимогу про зупинку. «Поліцейські затримали порушника та доставили його до Тернопільського районного управління поліції для з'ясування обставин. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області», – йдеться в повідомленні.

Згодом з'ясувалося, що правопорушник вчинив ще дві ДТП за кілька годин до інциденту.