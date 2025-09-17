Головна Країна Кримінал
У Тернополі п'яний працівник ТЦК влаштував масштабну аварію (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Тернополі п'яний працівник ТЦК влаштував масштабну аварію (відео)
Водій автомобіля Skoda відмовився зупинятися і почав утікати від поліцейських
скріншот з відео поліції Тернопільщини

Правопорушник за день здійснив декілька ДТП

У Тернополі 31-річний працівник територіального центру комплектування врізався в автомобілі поліцейських. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Нацполіції в Тернопільській області.

Патрульні отримали інформацію, що водій автомобіля Skoda, який їхав із міста Збараж до Тернополя, відмовився виконувати вимогу про зупинку. «Поліцейські затримали порушника та доставили його до Тернопільського районного управління поліції для з'ясування обставин. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області», – йдеться в повідомленні.

Згодом з'ясувалося, що правопорушник вчинив ще дві ДТП за кілька годин до інциденту. Тепер чоловіка можуть притягнути до адмінвідповідальності за:

  • ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших ПДР);
  • ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів);
  • ст. 122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди);
  • ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння).

Вирішується питання про затримання правопорушника та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

За словами пресслужби ТЦК, призначено службове розслідування. На момент ДТП військовослужбовець перебував у щорічній відпустці. Військову службу у ЗСУ проходить з жовтня 2020 року. «Керівництво ТЦК засуджує будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг військовослужбовця, і водночас наголошує, що остаточну правову оцінку надаватимуть уповноважені органи», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у Києві 44-річна водійка напідпитку збила військовослужбовицю, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора.

До слова, увечері 11 вересня в Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода. У ній постраждав детектив Національного антикорупційного бюро.

Читайте також:

Теги: ДТП аварія Тернопіль ТЦК

