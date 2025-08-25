На Одещині чоловік відростив волосся й переодягнувся жінкою, щоб коригувати удари РФ

Служба безпеки затримала чоловіка у січні цього року за місцем його проживання.



За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна одержав російський агент, який діяв в Одеській області. Він коригував ракетно-дронові атаки РФ по південному регіону України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, вороже завдання виконував 26-річний місцевий безробітний, якого російські спецслужбісти завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких заробітків». Для конспірації зловмисник відростив довге волосся, вдягав жіночий одяг та використовував макіяж. Вдаючи жінку, агент намагався встановити координати потенційних цілей для ворожих ударів по регіону.

За даними внутрішньої безпеки СБУ, серед об’єктів, що цікавили окупантів, були підрозділи ЗСУ, Служби безпеки, Нацгвардії та прикордонників. Зібрану інформацію він месенджером передавав куратору у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості та власними коментарями.

Служба безпеки затримала зрадника у січні цього року за місцем його проживання. Під час обшуку у нього вилучено три телефони, які він використовував для збору розвідданих та контактів з куратором.

На підставі доказів, задокументованих співробітниками внутрішньої безпеки та слідства СБУ, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

