Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині чоловік відростив волосся й переодягнувся жінкою, щоб коригувати удари РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Одещині чоловік відростив волосся й переодягнувся жінкою, щоб коригувати удари РФ
Служба безпеки затримала чоловіка у січні цього року за місцем його проживання.
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За даними внутрішньої безпеки СБУ, серед об’єктів, що цікавили окупантів, були підрозділи ЗСУ, Служби безпеки, Нацгвардії та прикордонників

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна одержав російський агент, який діяв в Одеській області. Він коригував ракетно-дронові атаки РФ по південному регіону України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, вороже завдання виконував 26-річний місцевий безробітний, якого російські спецслужбісти завербували через Телеграм-канал з пошуку «легких заробітків». Для конспірації зловмисник відростив довге волосся, вдягав жіночий одяг та використовував макіяж. Вдаючи жінку, агент намагався встановити координати потенційних цілей для ворожих ударів по регіону.

За даними внутрішньої безпеки СБУ, серед об’єктів, що цікавили окупантів, були підрозділи ЗСУ, Служби безпеки, Нацгвардії та прикордонників. Зібрану інформацію він месенджером передавав куратору у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості та власними коментарями.

Служба безпеки затримала зрадника у січні цього року за місцем його проживання. Під час обшуку у нього вилучено три телефони, які він використовував для збору розвідданих та контактів з куратором.

На підставі доказів, задокументованих співробітниками внутрішньої безпеки та слідства СБУ, суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

До слова, контррозвідка Служби безпеки України затримала на Харківщині 48-річного інженера-монтажника місцевої філії «Укрзалізниці», який підозрюється у співпраці з російською ФСБ. За даними СБУ, агент шпигував за ешелонами Сил оборони на замовлення ворожої спецслужби.

Читайте також:

Теги: СБУ ФСБ Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ 4 серпня вночі атакувала аеродром Саки в Криму, уражено п'ять літаків, один повністю зруйнований
Вибухові візитки. Про ураження російських літаків СБУ
5 серпня, 15:27
Командир «Вовків Да Вінчі» відреагував на підготовку росіянами замаху на нього
Командир «Вовків Да Вінчі» відреагував на підготовку росіянами замаху на нього
29 липня, 15:14
Правоохоронці вважають, що підозрювані отримали неправомірну вигоду під час держзакупівлі
Правоохоронці викрили на корупції колишнього держсекретаря Мін’юсту
6 серпня, 18:54
СБУ оголосила підозру офіцерам РФ
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
7 серпня, 13:46
Очільники антикорупційних органів заявили про тиск на їхню роботу
Служба безпеки відреагувала на заяви НАБУ та САП
8 серпня, 15:26
Внаслідок атаки знищено літак Су-30СМ
СБУ вразила ключову авіабазу РФ для операцій в Чорному морі
4 серпня, 13:32
Мачок жовтий є багаторічною рослиною
На Одещині у заповіднику зацвіла рідкісна квітка (відео)
7 серпня, 09:49
Федір Христенко покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук
13 серпня, 15:21
Дрони вдруге за тиждень атакували термінал зберігання «шахедів» у Татарстані
Дрони вдруге за тиждень атакували термінал зберігання «шахедів» у Татарстані
12 серпня, 17:51

Новини

На Одещині чоловік відростив волосся й переодягнувся жінкою, щоб коригувати удари РФ
На Одещині чоловік відростив волосся й переодягнувся жінкою, щоб коригувати удари РФ
В Одесі буревій повалив понад 70 дерев (фото)
В Одесі буревій повалив понад 70 дерев (фото)
День Незалежності 2025: в Одесі розгорнуто 34-метровий прапор України
День Незалежності 2025: в Одесі розгорнуто 34-метровий прапор України
На Одещині чоловік угнав автомобіль ТЦК: поліція розповіла про спонтанний вчинок
На Одещині чоловік угнав автомобіль ТЦК: поліція розповіла про спонтанний вчинок
Глава МЗС Австрії прибула до Одеси
Глава МЗС Австрії прибула до Одеси
Окупанти пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині: є постраждала
Окупанти пошкодили припортову інфраструктуру на Одещині: є постраждала

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
17K
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
6231
Україна обміняла окупанта з екзотичною професією
5927
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
5817
Прогноз магнітних бур на 25-27 серпня: якою буде сонячна активність

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Сьогодні, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua