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    Covid-19 на Одещині: за добу понад 400 нових хворих

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    Covid-19 на Одещині: за добу понад 400 нових хворих
    Фото з відкритих джерел

    За весь період пандемії в Одеській області від коронавірусу померли понад три тис. людей

    Протягом минулої доби, 22 вересня, в Одеській області Covid-19 підтвердили у 407 людей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

    Від початку пандемії коронавірус лабораторно підтвердили у 150 181 мешканця Одеської області. За минулу добу хворобу діагностували у 407 людей. За весь період 140 920 пацієнтів вже одужали. Крім того, 3189 хворих, у яких діагностували коронавірус, померли.

    Ареал розповсюдження за містами:

    • м. Одеса – 70168;
    • м. Білгород-Дністровський – 2199;
    • м. Ізмаїл – 7958;
    • м. Чорноморськ – 8346;
    • м. Теплодар – 663;
    • м. Южний – 2825;
    • м. Балта – 1435;
    • м. Подільськ – 1998.

    Також від початку пандемії на території Одеської області зробили 777 171 ПЛР-тест (із них 1872 – за минулу добу), а також провели 187 486 тестувань методом ІФА (486 протягом 22 вересня).

    В Україні вчора медики зафіксували 7866 нових підтверджених випадків Covid-19.

    Крім того, Одещина продовжує перебувати в переліку регіонів-лідерів за кількістю нових пацієнтів з Covid-19. Найбільше хворих за добу зафіксували в Харківській області – 839 людей. Також до регіонів з найбільшою кількістю підтверджених інфікувань потрапили Львівська (685), Донецька (520), Дніпропетровська (456) та Одеська (407) області. У столиці за минулу добу коронвірус підтвердили у 467 людей.

    Нагадаємо, відсьогодні Україна перебуває у «жовтій» зоні адаптивного карантину.

    Тим часом Львівщина розгортає додаткові стаціонари для ковід-хворих.

    До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

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    Теги: Одеса Одещина коронавірус
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    Covid-19 на Одещині: за добу понад 400 нових хворих