Covid-19 на Одещині: за добу понад 400 нових хворих

За весь період пандемії в Одеській області від коронавірусу померли понад три тис. людей

Протягом минулої доби, 22 вересня, в Одеській області Covid-19 підтвердили у 407 людей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Від початку пандемії коронавірус лабораторно підтвердили у 150 181 мешканця Одеської області. За минулу добу хворобу діагностували у 407 людей. За весь період 140 920 пацієнтів вже одужали. Крім того, 3189 хворих, у яких діагностували коронавірус, померли.

Ареал розповсюдження за містами:

м. Одеса – 70168;

м. Білгород-Дністровський – 2199;

м. Ізмаїл – 7958;

м. Чорноморськ – 8346;

м. Теплодар – 663;

м. Южний – 2825;

м. Балта – 1435;

м. Подільськ – 1998.

Також від початку пандемії на території Одеської області зробили 777 171 ПЛР-тест (із них 1872 – за минулу добу), а також провели 187 486 тестувань методом ІФА (486 протягом 22 вересня).

В Україні вчора медики зафіксували 7866 нових підтверджених випадків Covid-19.

Крім того, Одещина продовжує перебувати в переліку регіонів-лідерів за кількістю нових пацієнтів з Covid-19. Найбільше хворих за добу зафіксували в Харківській області – 839 людей. Також до регіонів з найбільшою кількістю підтверджених інфікувань потрапили Львівська (685), Донецька (520), Дніпропетровська (456) та Одеська (407) області. У столиці за минулу добу коронвірус підтвердили у 467 людей.

Нагадаємо, відсьогодні Україна перебуває у «жовтій» зоні адаптивного карантину.

Тим часом Львівщина розгортає додаткові стаціонари для ковід-хворих.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.