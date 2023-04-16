Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Великдень на київському озері «Сонячне» оселився лебідь (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
На Великдень на київському озері «Сонячне» оселився лебідь (фото)
Озеро Сонячне, Київ
колаж: glavcom.ua

Очевидці помітили на одному із київських озер лебідя-одинака

У Дарницькому районі Києва на озері Сонячне, що знаходиться неподалік житлового масиву Позняки на Великдень можна було спостерігати незвичну картину – на водоймі оселився білий лебідь-одинак.

Граційний птах підпливав до берега, і охоче позував для фото, розповідають очевидці.  

6 фото
На весь екран

Нагадаємо, у січні цього року в Оболонському районі Києва на річці Дніпро оселилися кілька десятків лебедів. Побачити їх можна було на затоці Собаче Гирло. У затоці велика кількість лебедів, які плавали безпосередньо біля берега. Птахи достатньо близько підпускали до себе киян, дозволяючи їх погодувати. Цікаво що серед  дорослих лебедів був помічений молодняк, який набагато сміливіший і підходив до людей майже на відстань до метра.

Раніше стало відомо, що у Канаді 20 страусів вирвалися з вольєрів у населеному пункті Табер на південному заході країни та бігали містом від співробітників поліції. Відео гонитви опублікував ABC News.

Читайте також: 

У Китаї зафіксовано першу у світі смерть людини від пташиного грипу

Теги: птахи Дніпро

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День Сорока Святих: що сьогодні треба зробити і що не варто починати
День Сорока Святих: що сьогодні треба зробити і що не варто починати
22 березня, 11:07
Суд заборонив організацію козака-колаборанта Панченка
Суд заборонив організацію козака-колаборанта Панченка
22 березня, 21:23
У Дніпрі та області пролунали вибухи: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури
У Дніпрі та області пролунали вибухи: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури
17 березня, 22:09
Українські війська здійснили успішні атаки поблизу Пологів та Орєхова: аналітика ISW (мапа)
Українські війська здійснили успішні атаки поблизу Пологів та Орєхова: аналітика ISW (мапа)
18 березня, 06:59
Обережно, фальшивки: на Волині викрито зловмисника із підробними 100-гривневими купюрами
Обережно, фальшивки: на Волині викрито зловмисника із підробними 100-гривневими купюрами
20 березня, 21:48
Ворог здійснив нічну атаку на Україну (відео)
Ворог здійснив нічну атаку на Україну (відео)
28 березня, 03:30
Через удар дрона на приватному підприємстві спалахнула масштабна пожежа
Нічна атака дронами: є приліт у Дніпрі (фото)
28 березня, 07:55
Дитина наразі перебуває в лікарні
На дитячому майданчику під Дніпром дитині обпекли очі та обличчя: деталі
10 квiтня, 11:43
Українські багатії не відмовляють собі у шикарному відпочинку у Франції
Син Коломойського та не тільки: хто з українських багатіїв засвітився у Куршевелі (фото)
14 квiтня, 18:17

Новини

На Великдень на київському озері «Сонячне» оселився лебідь (фото)
На Великдень на київському озері «Сонячне» оселився лебідь (фото)
Столичний парк «Муромець» перетворився на озеро: відео з дрона
Столичний парк «Муромець» перетворився на озеро: відео з дрона
Велика вода у Києві: чоловіки ловили рибу просто з машини
Велика вода у Києві: чоловіки ловили рибу просто з машини
Нічний вибух у Києві: поліція повідомила подробиці
Нічний вибух у Києві: поліція повідомила подробиці
На Київщині відключили світло: що трапилось
На Київщині відключили світло: що трапилось
У Києві пролунав вибух: є постраждалі
У Києві пролунав вибух: є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
108K
Великдень 2023: найщиріші привітання у прозі, віршах та листівках
20K
У Києві пролунав вибух: є постраждалі
14K
Патріарх Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни
7358
16 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5342
Путін на Великдень прийшов у церкву, де відгородився від простих людей (фотофакт)
5248
Мріяли про паску. Як зустрічали бійців після російського полону: щемливе відео

Новини

Президент Бразилії вигадав як закінчити війну в Україні
Сьогодні, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
Сьогодні, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
Сьогодні, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
Сьогодні, 06:49
Санкції Заходу залишають Росію без зброї: у Мінфіні США пояснили чому
Сьогодні, 04:45
Окупанти здійснили удари по Запорізькій та Миколаївській областях
Сьогодні, 03:56

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту