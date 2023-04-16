На Великдень на київському озері «Сонячне» оселився лебідь (фото)

Очевидці помітили на одному із київських озер лебідя-одинака

У Дарницькому районі Києва на озері Сонячне, що знаходиться неподалік житлового масиву Позняки на Великдень можна було спостерігати незвичну картину – на водоймі оселився білий лебідь-одинак.

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Граційний птах підпливав до берега, і охоче позував для фото, розповідають очевидці.

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Нагадаємо, у січні цього року в Оболонському районі Києва на річці Дніпро оселилися кілька десятків лебедів. Побачити їх можна було на затоці Собаче Гирло. У затоці велика кількість лебедів, які плавали безпосередньо біля берега. Птахи достатньо близько підпускали до себе киян, дозволяючи їх погодувати. Цікаво що серед дорослих лебедів був помічений молодняк, який набагато сміливіший і підходив до людей майже на відстань до метра.

Раніше стало відомо, що у Канаді 20 страусів вирвалися з вольєрів у населеному пункті Табер на південному заході країни та бігали містом від співробітників поліції. Відео гонитви опублікував ABC News.