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    Фото, зроблене одеситом в Непалі - переможець міжнародного конкурсу

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    Фото, зроблене одеситом в Непалі - переможець міжнародного конкурсу

    Фотографія увійшла в топ-5 престижного японського конкурсу

    Фотографія, зроблена одеситом Євгеном Самученко, потрапила в перелік найкращих робіт, які перемогли на престижному міжнародному фото-конкурсі «Landscape Photography to Pass on to the Next Generation».

    Цей конкурс організовує японська організація PASHADELIC.

    Сам фотограф розповідає, що знімок зробив в Непалі.

    Церемонія нагородження і відкриття друкованої фотовиставки призначено в Японії на 12 жовтня.

    Джерело: Метроном

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