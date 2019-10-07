Фото, зроблене одеситом в Непалі - переможець міжнародного конкурсу
Фотографія увійшла в топ-5 престижного японського конкурсу
Фотографія, зроблена одеситом Євгеном Самученко, потрапила в перелік найкращих робіт, які перемогли на престижному міжнародному фото-конкурсі «Landscape Photography to Pass on to the Next Generation».
Цей конкурс організовує японська організація PASHADELIC.
Сам фотограф розповідає, що знімок зробив в Непалі.
Церемонія нагородження і відкриття друкованої фотовиставки призначено в Японії на 12 жовтня.
Джерело: Метроном