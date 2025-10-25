Двоє лікарів отримали підозри через смерть відомого одеського бізнесмена

Аднан Ківан родом із Сирії. У 2012 році його статки український Forbes оцінив у 95 мільйонів доларів

62-річний бізнесмен упродовж травня-жовтня 2024-го лікував онкологічне захворювання у приватному медичному закладі

Правоохоронці оголосили підозри двом лікарям у справі про смерть відомого одеського бізнесмена та інвестора Аднана Ківана у жовтні 2024 року. Як інформує «Главком», про це повідомили Офіс генпрокурора та Національна поліція. Вони не вказують імені померлого, однак з деталей справи випливає, що йдеться саме про Ківана.

За даними слідства, 62-річний бізнесмен упродовж травня-жовтня 2024-го лікував онкологічне захворювання у приватному медичному закладі Одеси. Згідно з висновками експертизи, смерть пацієнта була умовно попереджуваною: за умови своєчасної діагностики, належної оцінки стану та лікування він міг прожити значно довше.

Однак лікарі припустилися суттєвих порушень у наданні медичної допомоги. Унаслідок цього в пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

Слідчі зібрали достатньо доказів, які підтверджують причинно-наслідковий зв’язок між неналежними діями медпрацівників і смертю Ківана.

Лікарю-хірургу та лікарю-онкологу приватного медичного закладу оголосили підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до двох років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до п’яти років.

Правоохоронці готують клопотання про цілодобовий домашній арешт та відсторонення фігурантів від займаних посад.

Нагадаємо, Аднан Ківан родом із Сирії. У 2012 році його статки український Forbes оцінив у 95 мільйонів доларів. У 2016 році одеські медіа заявляли, що будівельна компанія Ківана Kadorr Group оцінювалася в мільярд доларів США. Компанія бізнесмена побудувала приблизно 30 житлових та комерційних будівель у найдорожчих районах Одеси, зокрема, на береговій лінії.

У 2017 році Служба безпеки звинуватила Ківана у фінансуванні бойовиків на Донбасі. Сам бізнесмен назвав ці звинувачення «нонсенсом».

Бізнесмен також володів англомовним медіа Kyiv Post. У листопаді 2021 року Ківан оголосив, що його видання «на короткий час» призупинить свою роботу. Водночас журналісти редакції заявляли, що в такий спосіб Ківан хоче зруйнувати незалежність цього медіа.

Нагадаємо, нещодавно пішов з життя чернігівський ресторатор Ігор Сухомлин. Йому було 53 роки.

Також помер американський гросмейстер українського походження Деніел Народицький.