Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Двоє лікарів отримали підозри через смерть відомого одеського бізнесмена

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Двоє лікарів отримали підозри через смерть відомого одеського бізнесмена
Аднан Ківан родом із Сирії. У 2012 році його статки український Forbes оцінив у 95 мільйонів доларів
фото з відкритих джерел

62-річний бізнесмен упродовж травня-жовтня 2024-го лікував онкологічне захворювання у приватному медичному закладі

Правоохоронці оголосили підозри двом лікарям у справі про смерть відомого одеського бізнесмена та інвестора Аднана Ківана у жовтні 2024 року. Як інформує «Главком», про це повідомили Офіс генпрокурора та Національна поліція. Вони не вказують імені померлого, однак з деталей справи випливає, що йдеться саме про Ківана.

За даними слідства, 62-річний бізнесмен упродовж травня-жовтня 2024-го лікував онкологічне захворювання у приватному медичному закладі Одеси. Згідно з висновками експертизи, смерть пацієнта була умовно попереджуваною: за умови своєчасної діагностики, належної оцінки стану та лікування він міг прожити значно довше.

Однак лікарі припустилися суттєвих порушень у наданні медичної допомоги. Унаслідок цього в пацієнта розвинувся сепсис, який на тлі онкологічного процесу призвів до смерті.

Слідчі зібрали достатньо доказів, які підтверджують причинно-наслідковий зв’язок між неналежними діями медпрацівників і смертю Ківана.

Лікарю-хірургу та лікарю-онкологу приватного медичного закладу оголосили підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до двох років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до п’яти років.

Правоохоронці готують клопотання про цілодобовий домашній арешт та відсторонення фігурантів від займаних посад.

Нагадаємо, Аднан Ківан родом із Сирії. У 2012 році його статки український Forbes оцінив у 95 мільйонів доларів. У 2016 році одеські медіа заявляли, що будівельна компанія Ківана Kadorr Group оцінювалася в мільярд доларів США. Компанія бізнесмена побудувала приблизно 30 житлових та комерційних будівель у найдорожчих районах Одеси, зокрема, на береговій лінії.

У 2017 році Служба безпеки звинуватила Ківана у фінансуванні бойовиків на Донбасі. Сам бізнесмен назвав ці звинувачення «нонсенсом».

Бізнесмен також володів англомовним медіа Kyiv Post. У листопаді 2021 року Ківан оголосив, що його видання «на короткий час» призупинить свою роботу. Водночас журналісти редакції заявляли, що в такий спосіб Ківан хоче зруйнувати незалежність цього медіа.

Нагадаємо, нещодавно пішов з життя чернігівський ресторатор Ігор Сухомлин. Йому було 53 роки.

Також помер американський гросмейстер українського походження Деніел Народицький. 

Читайте також:

Теги: Одеса бізнесмен Forbes поліція прокурор смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабна пожежа в Одесі після влучань
Одеса: окупанти атакували критичну інфраструктуру, вирує пожежа
2 жовтня, 03:47
В аеропорту Мюнхена було скасовано близько 20 рейсів
Атака на українські міста, невідомі дрони над мюнхенським аеропортом: головне за ніч
3 жовтня, 06:00
По області відкрились більше 200 Пунктів Незламності
В Одесі стихія пошкодила 800 домівок – Кулеба
3 жовтня, 09:55
За словами Олега Кіпера (ліворуч), з робочого місяця колишнього мера Одеси зникло деяке майно
Труханов вивіз зі свого кабінету в міськраді дивани та килими – глава Одеської ОВА
16 жовтня, 19:44
Контррозвідка попередила теракт: в Одесі затримано подружній «тандем» агентів РФ
Подружжя агентів РФ готувало теракт в Одесі
2 жовтня, 11:42
Гегсет серйозно побоюється за своє життя
Шеф Пентагону боїться за свою безпеку після того, що сталося з Кірком
30 вересня, 20:47
Мати трьох дітей померла від ураження струмом
Мати трьох дітей померла від удару струмом із iPhone у руках
2 жовтня, 09:25
Більшість загиблих бізнесменів, імовірно, попалися на тому, що розкрадали ці гроші, призначені для таємних операцій Кремля
У РФ тривають абсурдні самогубства бізнесменів. Цьому є два пояснення – New York Post
12 жовтня, 15:25
Альона Грамова та Євген Кармазін загинули через удар РФ
Загибель журналістів телеканалу Freedom: названо дату прощання
Вчора, 17:14

Новини

Двоє лікарів отримали підозри через смерть відомого одеського бізнесмена
Двоє лікарів отримали підозри через смерть відомого одеського бізнесмена
Оголошено вирок у справі про замах на громадських активістів Бейбутяна та Ганула
Оголошено вирок у справі про замах на громадських активістів Бейбутяна та Ганула
Росія вдарила по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині
Росія вдарила по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині
Одещина: через удари РФ пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру
Одещина: через удари РФ пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру
Рибалка, який наловив 40 сазанів та карасів, отримав суворе покарання
Рибалка, який наловив 40 сазанів та карасів, отримав суворе покарання
Готував теракт біля ТЦК. На Одещині затримано російського агента
Готував теракт біля ТЦК. На Одещині затримано російського агента

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua