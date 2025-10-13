Головна Одеса Новини
Зареєстровано петицію про припинення громадянства мера Одеси Труханова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зареєстровано петицію про припинення громадянства мера Одеси Труханова
Автор петиції закликає позбавити громадянства мера Одеси через нібито його російський паспорт
Звернення до президента набрало майже половину голосів

На сайті президента України зареєстровано петицію про припинення громадянства України Одеського міського голови Геннадія Труханова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення.

Автор петиції Мирослав Откович закликав президента Володимира Зеленського розглянути питання щодо позбавлення громадянства чинного мера Одеси. «У відкритих джерелах неодноразово з’являлися матеріали журналістських розслідувань, які містять дані про наявність у Геннадія Труханова паспорта громадянина РФ та російського податкового номера. Ці факти свідчать, що він має подвійне громадянство, що суперечить Конституції України», – зазначено в петиції.

Откович наголошує, що в умовах повномасштабної війни з РФ така ситуація створює ризики для національної безпеки та підриває довіру до місцевої влади. «Відстоювання Геннадієм Трухановим у публічному просторі вигідних державі-агресору наративів, а також захист пам’ятників, що містять символіку російської імперської політики (згідно з офіційно оприлюдненим переліком Українського інституту національної пам’яті), лише підтверджує потенційний ризик від діяльності Труханова для національної безпеки та оборони держави», – йдеться в повідомленні.

Станом на 22:00 петиція набрала майже 11 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

Зареєстровано петицію про припинення громадянства мера Одеси Труханова фото 1

Нагадаємо, Мер Одеси Геннадій Труханов раніше коментував інформацію про своє російське громадянство заявивши, що правоохоронні структури вже неодноразово давали офіційну відповідь про те, що він не має відповідного паспорта. Раніше волонтер та активіст Сергій Стерненко пошив інформацію зі злитих російських баз даних про те, що Труханов має російський паспорт. За словами Стерненка, мер Одеси, ймовірно, навіть оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення.

До слова, президент Володимир Зеленський коментував трагічну ситуацію в Одесі, спричинену сильною зливою. Він доручив провести повну перевірку діяльності міської влади, що могла призвести до таких масштабних негативних наслідків.

Теги: Одеса Геннадій Труханов петиція

Провал дорожнього покриття утворився на перехресті вулиць Люстдорфської та Левітана
В Одесі маршрутку, яка «пірнула» у провалля під час зливи, рятував кран (відео)
1 жовтня, 13:34
Будівельний майданчик біля метро «Осокорки», де колись планувалося звести торговий центр Le Boulevard
Чи приберуть занедбаний будмайданчик біля метро «Осокорки»? Кличко відповів на петицію
15 вересня, 09:25
Володимир Горковенко стверджує, що рієлтори створюють перешкоди для приватних осіб, які намагаються продати своє майно самотужки
«Ці паразити ні за що не відповідають». Депутат Київської облради закликав Кабмін взятися за рієлторів
17 вересня, 08:59
Ексзаступник генпрокурора Вербицький на вечірці в Одесі здивував образом «бандита з 90-х»
Ексзаступник генпрокурора Вербицький на вечірці в Одесі здивував образом «бандита з 90-х»
23 вересня, 18:01
Маршрутка з пасажирами провалилась через негоду посеред дороги
Жахлива негода в Одесі: людину збило течією, підтоплені будинки, паркінги і магазини (відео)
30 вересня, 22:54
1 жовтня навчання у школах проводиться дистанційно
Негода в Одесі: запроваджено дистанційне навчання
1 жовтня, 12:11
Президент очікує на детальну доповідь щодо результатів перевірки вже цієї п’ятниці
Трагедія в Одесі. Зеленський взявся за Труханова
1 жовтня, 13:04
Росіяни атакували Одесу: зафіксовано влучання
Росіяни атакували Одесу: зафіксовано влучання
5 жовтня, 02:34
Як встановило розслідування, посадовець є співзасновником луганської компанії
В Одесі викрито заступника керівника місцевого БЕБ: підозрюється у веденні бізнесу з РФ
9 жовтня, 16:59

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
