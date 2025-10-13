Зареєстровано петицію про припинення громадянства мера Одеси Труханова

Звернення до президента набрало майже половину голосів

На сайті президента України зареєстровано петицію про припинення громадянства України Одеського міського голови Геннадія Труханова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення.

Автор петиції Мирослав Откович закликав президента Володимира Зеленського розглянути питання щодо позбавлення громадянства чинного мера Одеси. «У відкритих джерелах неодноразово з’являлися матеріали журналістських розслідувань, які містять дані про наявність у Геннадія Труханова паспорта громадянина РФ та російського податкового номера. Ці факти свідчать, що він має подвійне громадянство, що суперечить Конституції України», – зазначено в петиції.

Откович наголошує, що в умовах повномасштабної війни з РФ така ситуація створює ризики для національної безпеки та підриває довіру до місцевої влади. «Відстоювання Геннадієм Трухановим у публічному просторі вигідних державі-агресору наративів, а також захист пам’ятників, що містять символіку російської імперської політики (згідно з офіційно оприлюдненим переліком Українського інституту національної пам’яті), лише підтверджує потенційний ризик від діяльності Труханова для національної безпеки та оборони держави», – йдеться в повідомленні.

Станом на 22:00 петиція набрала майже 11 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

Нагадаємо, Мер Одеси Геннадій Труханов раніше коментував інформацію про своє російське громадянство заявивши, що правоохоронні структури вже неодноразово давали офіційну відповідь про те, що він не має відповідного паспорта. Раніше волонтер та активіст Сергій Стерненко пошив інформацію зі злитих російських баз даних про те, що Труханов має російський паспорт. За словами Стерненка, мер Одеси, ймовірно, навіть оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення.

фото: Telegram/Сергій Стерненко

До слова, президент Володимир Зеленський коментував трагічну ситуацію в Одесі, спричинену сильною зливою. Він доручив провести повну перевірку діяльності міської влади, що могла призвести до таких масштабних негативних наслідків.