Названі переможці першого турніру поетів Одеси



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Майстри поетичного слова Одеси представили свою творчість на Турнірі лицарів Евтерпи і отримали нагороди в різних номінаціях

23 жовтня 2019 року в Золотій залі Літературного музею відбувся турнір поетів Одеси – «Турнір лицарів Евтерпи».

На конкурс було подано понад 100 заявок. Журі визначило 11 фіналістів.

Поети виступили з творами за темами: лірика, громадянська лірика, мариністика, природа, творчість, вірші для дітей.

Переможці були нагороджені дипломами:

Віталій Бошков - кращий співець бессарабського степу;

Наталя Бутук - за вознесіння поетичного слова до рівня молитви;

Олег Дрямін - за гармонійне поєднання думки і поетичного слова;

Владислав Китик - за високий естетичний рівень у виборі зображувальних засобів;

Надія Мовчан-Карпусь - за краще колоратурне сопрано поетичної Одещини;

Ігор Потоцький - за своєрідність художнього світобачення;

Олекса Різників - мужній лицар поезії з відкритим забралом;

Володимир Рутківський - за природну потужність поетичного голосу;

Ірина Тома - за мелодійність, яка торкає серце і вуста;

Наталя Чамлай - за поетичне відкриття секрету щастя.

Інсценування віршів поетів представив театр «Балаганчик» Дитячої музичної школи № 13. Керівник колективу Надія Хохлова відзначена дипломом «За краще інсценування віршів».

Центр української культури презентували літературно-поетичну композицію (авторська поезія - Світлана Кучеренко; вокал, музичний супровід- Юлія Коротченко).

Приз глядацьких симпатій отримала Наталія Бутук. Крім того, були відзначені поети, чиї твори готуються до видання.

Наступний турнір відбудеться 21 березня 2020 року – у День поезії.