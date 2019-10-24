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    Названі переможці першого турніру поетів Одеси

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    Названі переможці першого турніру поетів Одеси

    Майстри поетичного слова Одеси представили свою творчість на Турнірі лицарів Евтерпи і отримали нагороди в різних номінаціях

    23 жовтня 2019 року в Золотій залі Літературного музею відбувся турнір поетів Одеси – «Турнір лицарів Евтерпи».

    На конкурс було подано понад 100 заявок. Журі визначило 11 фіналістів.

    Поети виступили з творами за темами: лірика, громадянська лірика, мариністика, природа, творчість, вірші для дітей.

    Переможці були нагороджені дипломами:

    • Віталій Бошков - кращий співець бессарабського степу;
    • Наталя Бутук - за вознесіння поетичного слова до рівня молитви;
    • Олег Дрямін - за гармонійне поєднання думки і поетичного слова;
    • Владислав Китик - за високий естетичний рівень у виборі зображувальних засобів;
    • Надія Мовчан-Карпусь - за краще колоратурне сопрано поетичної Одещини;
    • Ігор Потоцький - за своєрідність художнього світобачення;
    • Олекса Різників - мужній лицар поезії з відкритим забралом;
    • Володимир Рутківський - за природну потужність поетичного голосу;
    • Ірина Тома - за мелодійність, яка торкає серце і вуста;
    • Наталя Чамлай - за поетичне відкриття секрету щастя.

    Інсценування віршів поетів представив театр «Балаганчик» Дитячої музичної школи № 13. Керівник колективу Надія Хохлова відзначена дипломом «За краще інсценування віршів».

    Центр української культури презентували літературно-поетичну композицію (авторська поезія - Світлана Кучеренко; вокал, музичний супровід- Юлія Коротченко).

    Приз глядацьких симпатій отримала Наталія Бутук. Крім того, були відзначені поети, чиї твори готуються до видання.

    Наступний турнір відбудеться 21 березня 2020 року – у День поезії.

    Одеса конкурс театр
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