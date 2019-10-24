Названі переможці першого турніру поетів Одеси
Майстри поетичного слова Одеси представили свою творчість на Турнірі лицарів Евтерпи і отримали нагороди в різних номінаціях
23 жовтня 2019 року в Золотій залі Літературного музею відбувся турнір поетів Одеси – «Турнір лицарів Евтерпи».
На конкурс було подано понад 100 заявок. Журі визначило 11 фіналістів.
Поети виступили з творами за темами: лірика, громадянська лірика, мариністика, природа, творчість, вірші для дітей.
Переможці були нагороджені дипломами:
- Віталій Бошков - кращий співець бессарабського степу;
- Наталя Бутук - за вознесіння поетичного слова до рівня молитви;
- Олег Дрямін - за гармонійне поєднання думки і поетичного слова;
- Владислав Китик - за високий естетичний рівень у виборі зображувальних засобів;
- Надія Мовчан-Карпусь - за краще колоратурне сопрано поетичної Одещини;
- Ігор Потоцький - за своєрідність художнього світобачення;
- Олекса Різників - мужній лицар поезії з відкритим забралом;
- Володимир Рутківський - за природну потужність поетичного голосу;
- Ірина Тома - за мелодійність, яка торкає серце і вуста;
- Наталя Чамлай - за поетичне відкриття секрету щастя.
Інсценування віршів поетів представив театр «Балаганчик» Дитячої музичної школи № 13. Керівник колективу Надія Хохлова відзначена дипломом «За краще інсценування віршів».
Центр української культури презентували літературно-поетичну композицію (авторська поезія - Світлана Кучеренко; вокал, музичний супровід- Юлія Коротченко).
Приз глядацьких симпатій отримала Наталія Бутук. Крім того, були відзначені поети, чиї твори готуються до видання.
Наступний турнір відбудеться 21 березня 2020 року – у День поезії.