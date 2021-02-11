Коронавірус в Одеській області: кількість хворих зросла

Найбільше нових випадків захворювання зафіксували в Одесі – таких 64

За даними Одеського лабораторного центру МОЗ, 155 людей підхопили коронавірус в Одеській області протягом минулої доби, 10-го лютого

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

Методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) коронавірусну інфекцію підтвердили минулої доби у п'яти дітей. З-поміж медиків зафіксували вісім нових хворих. Натомість за весь час на Covid-19 захворіли 3979 дітей та 2769 медичних працівників.

Найбільше нових випадків захворювання зафіксували в Одесі – таких 64. Всього від початку пандемії в Одеській області на коронавірус захворіли 82899 мешканців. Смертельних випадків від коронавірусу за минулий день зафіксували шість. На сьогодні від вірусу загинули 1366 жителів регіону. Одужали всього 75305 людей.

Нагадаємо, минулої доби в Одеській області на ранок середи, 10 лютого, було 115 нових підтверджених випадків коронавируса.