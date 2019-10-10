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    В Одеському зоопарку новонародженим вихованцям дадуть імена

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    В Одеському зоопарку новонародженим вихованцям дадуть імена

    В Одеському зоопарку на святі «День малюків» новонародженим мешканцям дадуть імена

    12 жовтня 2019 року в Одеському зоопарку пройде свято «День малюків».

    Початок заходу - о 12:00.

    Для гостей зоопарку підготовлена цікава ігрова програма в компанії аніматорів. Юні відвідувачі зможуть продемонструвати свої знання в пізнавальній вікторині «Найбільш одеський зоопарк».

    Також під час свята будуть підбиті підсумки конкурсу «Дай ім'я малюку-2019». Взяти участь у конкурсі, запропонувавши свій варіант імен для вихованців зоопарку, які з'явилися на світ цього року, може кожен охочий. Подробиці участі в конкурсі тут.

    На завершення святкування організатори запросять гостей зоопарку на показове годування екзотичних тварин, під час якого екскурсовод розповість про таємничий світ живої природи.

    Одеса свята зоопарк
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