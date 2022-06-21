Речник Одеської ОВА про курортний сезон: Пляж – це лінія фронту

Представник Одеської ОВА закликає відкласти відпочинок на пляжах до перемоги

Через замінованість відпочинок на одеських пляжах є вкрай небезпечним. Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

Братчук наголосив, що військові мають вирішувати, чи відкривати сезон відпочинку на морському узбережжі Одещини та місця для купання.

«Я прихильник такого варіанту розв'язання проблеми, коли останнє слово в цьому питанні має бути за нашими військовими. Бо море, узбережжя, пляж – це лінія фронту. Іде загроза не лише ракетна, а й військово-морська. Наші військові зробили все, аби свого часу провести протидесантні заходи, протикорабельні. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні охорона міста, всього регіону та України – це питання номер один», – сказав він.

На думку представника Одеської ОВА, «всі відпочинки» на пляжах повинні бути після перемоги. Водночас Братчук зазначив, що втрати для туризму в Одеському регіоні дуже великі. Але, попри це, мова про відпочинок повинна вестись не у форматі поновлення роботи нічних розважальних закладів, а про те, що мають відкриватися та працювати заклади відпочинку і реабілітації.

Нагадаємо, раніше рятувальники визначили пляжі в Одесі, де відпочивальники зможуть купатися. Рятувальники проведуть перевірку пляжів на наявність російських мін та дозволять людям відвідувати повністю розміновані ділянки.

Як відомо, пляжі та узбережжя Одеського регіону заміновані. Відвідувати одеські пляжі категорично заборонено. 15 травня на березі Чорного моря поблизу Одесі сапери знешкодили дві російські міни. А нещодавно на пляжі в Грибівці Одеській області від вибуху міни в морській воді загинув відпочивальник.

Додамо, що Туреччина знайшла вже третю з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну морську міну, що дрейфувала у Чорному морі та знищила її.



