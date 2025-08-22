Яке релігійне свято відзначається 23 серпня: традиції та молитви

23 серпня в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Луппа Солунського та Віддання свята Успіння

23 серпня за новим церковним календарем є днем, коли завершується святкування однієї з найважливіших подій, а також вшановується пам'ять святих мучеників. Це час для особливих молитов та народних традицій, пов’язаних з дарами природи.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 23 серпня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці

23 серпня православні християни відзначають Віддання свята Успіння Пресвятої Богородиці. Історія цього свята пов’язана з подіями, коли батьки привели трирічну Марію до Єрусалимського храму. На сходах дівчинку зустрів батько Іоанна Предтечі та взявши за руку, відвів високими сходами до найбільш священного місця в храмі. Ці сходи стали символом її шляху до покликання.

День пам’яті святого мученика Луппа Солунського

23 серпня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Луппа, який жив у місті Солунь (сучасні Салоніки, Греція). Він був слугою святого великомученика Димитрія Солунського і розділяв його віру. За переказами, Лупп відважно проповідував християнство, що викликало гнів язичників. Він прийняв мученицьку смерть за свою віру, ставши прикладом мужності та відданості Христу.

Молитви дня

Молитва до Пресвятої Богородиці

О, Пресвята Владичице, Богородице Діво, прийми наші молитви, що їх приносимо до Тебе у день завершення Твого Успіння. Не відвернися від нас, що до Тебе припадаємо, і визволи від усякого зла. Сподоби нас, що милосердя Твоє прославляємо, Царства Небесного. Амінь.

Молитва до святого мученика Луппа Солунського

О, святий мученику Луппе, ти, що віддав життя за віру Христову, молимо тебе: будь нашим заступником і помічником. Випроси для нас у Господа силу протистояти спокусам, зміцни нас у вірі та допоможи гідно пройти свій життєвий шлях. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народі 23 серпня називали «Луп Брусничник», оскільки цього дня починали збирати брусницю. Люди вірили, що ягоди, зібрані саме на Луппа, мають особливі цілющі властивості.

Народні прикмети: