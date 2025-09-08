Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 9 вересня 2025: традиції та молитва

Яке релігійне свято відзначається 9 вересня 2025: традиції та молитва
Свята 9 вересня в церковному календарі – День праведних Богоотців Іоакима і Анни

9 вересня православна церква вшановує пам'ять Праведних Богоотців Іоакима і Анни, батьків Пресвятої Богородиці. Це свято присвячене вірі та терпінню благочестивих людей, яким судилося стати предками Спасителя.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 9 вересня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День праведних Богоотців Іоакима і Анни

9 вересня православна церква вшановує пам'ять Іоакима та Анни, батьків Діви Марії. Згідно з переказами, вони були благочестивим і бездітним подружжям, яке щиро молилося Богу про дитину. За їхню глибоку віру і смирення Господь почув їхні молитви і послав їм дочку, яка згодом стала Богоматір'ю.

Народження Діви Марії є «плодом молитов» праведних Іоакима та Анни, а їхня пам’ять вшановується наступного дня після свята Різдва Богородиці, підкреслюючи їхню важливу роль у священній історії.

Молитви дня

Від безпліддя розрішаєш єси, Господи, молитвами Праведних Твоїх Іоакима і Анни, в Твоєму Христі Богу, Його ж у плоті народження сповіщається через них, щоб через нього благодать Твоя просяяла над нами. Амінь.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо йде дощ, то зима буде сніжною та мокрою.
  • Сонячна та тепла погода 9 вересня обіцяє теплу осінь.
  • Багато шишок на ялинах – до врожаю жита.
  • Багато павутиння – до швидкого настання заморозків.

