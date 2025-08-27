Яке релігійне свято відзначається 28 серпня: традиції та молитви

28 серпня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Мойсея Мурина

28 серпня за новим церковним календарем вшановується пам'ять преподобного Мойсея Мурина. Його життя є яскравим прикладом глибокого покаяння і преображення душі, і він став потужним символом для всіх, хто шукає духовного очищення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 28 серпня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті преподобного Мойсея Мурина

28 серпня Православна церква вшановує пам'ять преподобного Мойсея Мурина, який жив у IV столітті в Єгипті. Він був родом з Ефіопії і в юності вів розбійницьке життя, ставши ватажком банди. Згодом він покаявся і прийшов у монастир, де став ченцем.

Мойсей безперервно працював над собою, приймав усі настанови з великим смиренням та виконував найважчі послухи. За легендою, він носив на плечах мішок з піском, щоб завжди пам'ятати про тягар своїх гріхів. Його життя стало яскравим прикладом того, як людина здатна повністю змінитися. Він навчав, що щире покаяння і смирення відкривають шлях до спасіння, незалежно від минулих гріхів.

Молитви дня

Молитва преподобному Мойсею Мурину

О, преподобний отче Мойсею, зглянься на нас, грішних, які моляться до тебе. Ти, що від гріховного життя навернувся до світла Христової істини, допоможи і нам очистити наші душі. Навчи нас смиренню і наполегливості в боротьбі зі спокусами. Вимоли у Господа для нас прощення наших гріхів та благословення на праведне життя. Амінь.

Народні вірування та прикмети

За народними повір'ями, які часто пов'язані з датою Успіння за старим стилем, цей день має особливе значення. Він вважався часом, коли природа остаточно готується до осені.

Народні прикмети: