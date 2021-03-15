Матч Кубка Біллі Джин Кінг: Україна вдома зіграє проти Японії

Матчева зустріч між Україною та Японію попередньо відбудеться за присутності обмеженої кількості глядачів

Переможниця протистояння між Україною та Японією потрапить у кваліфікацію Fed Cup Finals

Матчева зустріч між жіночими збірними з тенісу відбудеться у Чорноморську в місцевому клубі Elite Tennis Club, повідомляє Федерація тенісу України.

У ФТУ також повідомили, що крім варіанту із перенесенням матчевої зустрічі до України, була можливість ще одного перенесення поєдинку на листопад 2021 року. Але федерація домовилася із ITF щодо зміни місця проведення матчу замість дати.

Матчева зустріч між Україною та Японію попередньо відбудеться за присутності обмеженої кількості глядачів, за умови, якщо Кабінет міністрів не впровадить додаткові карантинні заходи.

Україна гратиме проти Японії у плей-оф Світової групи Кубку Біллі Джин Кінг. Загалом у матчевій зустрічі відбудуться п'ять поєдинків, переможцем стане збірна, яка виграє мінімум 3.

Переможниця протистояння між Україною та Японією потрапить у кваліфікацію Fed Cup Finals. Збірна, що програє, залишиться у групі своєї зони.