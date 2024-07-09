Мер Одеси обіцяє забрати будинок Руссова у ексдепутата, якого тепер розшукує Інтерпол, через суди

Мер міста стверджує, що Терпан відібрав нерухомість через чорного реєстратора

Судові спори стосовно Будинку Руссова в Одесі, що через сумнівні схеми опинився в руках розшукуваного Інтерполом Руслана Тарпана, тривають. Мер Одеси Генадій Труханов наполягає на тому, що пам’ятка архітектури була зруйнована та відчужена Тарпаном незаконно. Очільник міста також сподівається, що підозра у державній зраді і заходи збоку АРМА, врешті «зв’яжуть» Тарпану руки та унеможливлять його подальший вплив на суддів. Про це Труханов розповів в інтерв’ю «Укрінформу».

За словами Труханова битва Одеси за Будинок Русова триває.

«Це битва, яку місто веде і понині. Коли будинок руйнувався, до мене приходили люди і звинувачували в бездіяльності. Також до мене прийшов Тарпан та показав проєкт реконструкції. Коли я це побачив, сказав, що він – хвора людина. Ці манси зі мною не пройдуть. Проєкт спотворював пам’ятник архітектури. Руслан Серафимович був власником квартир усередині будинку, і коли він учергове його підпалив, усі ці квартири завалилися. Зараз він там фактично нічого не має. Будівля стала нежитловою, ми провели виконком, прийняли будинок та виділили кошти на ремонт нежитлової будівлі. Я власноруч працював усередині, це – не піар-акція. Але коли ми провели ремонт, Тарпан зареєстрував через чорного реєстратора будинок за собою. Ми виступили з контрзаходами та зареєстрували будинок за містом. Я планував перевести туди дитячу хореографічну школу, школу мистецтва. Тарпан підключив суди, погрожував мені НАБУ. І дійсно, НАБУ з’явилися наступного дня…

Зараз Тарпан хоче анулювати нашу реєстрацію, ми – його. Це – не один суд. Усі господарські суди зараз призупинені, ми ініціюємо розгляд справи в Приморському суді. Він має засвідчити всі злочини та процедурні порушення щодо будинку Русова, які зробив Тарпан, та винести рішення, яке надалі припинить усі господарські спори. Зараз Тарпана підозрюють у держзраді, тобто його майно перейде в АРМА. Якщо в цьому плані у нього будуть зв’язані руки та він не зможе займатися судами, може, нам допоможе державна структура?

Будинок потрібно здати в експлуатацію. Це має робити компанія-будівельник. Але виявилося, що фірма, яка це робила, також має стосунок до Тарпана і їм це не вигідно. Я про це не знав. Мені доповіли, що роботи виконуватиме київська компанія з доброю репутацією», - сказав він.

Труханов при цьому двічі заперечив свою усвідомленість у тому, що ремонтні роботи у Будинку Руссова за гроші міста проводила компанія пов’язана з Тарпаном.

Нагадаємо, раніше в АРМА запевняли, що вживають заходи з розшуку активів Руслана Тарпана з метою їх арешту і конфіскації, проте з плином часу жодних таких кроків не відбулося.

Тарпану в Україні заочно вручено кілька повідомлень про підозру: щодо розкрадання 300 млн грн на будівництві «Глибоководного випуску» в Одесі та стосовно вчинення державної зради.

За даними Служби безпеки України він вчиняв пособництво збройним формуванням Росії.

Станом на 2023 рік, за даними ЗМІ, Тарпан переховувся в ОАЕ.

Україна скерувала запит на його екстрадицію. Тут йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.

До слова, Труханов висловився щодо знесення пам'ятників російським діячам.