На Одещині працівники приватного дитсадка цькували дворічну дитину: омбудсмен відреагував

Дмитро Лубінець зазначив, що обурений випадком жорстокого поводження з дитиною

У приватному дитячому садочку в селищі Великодолинське на Одещині зафіксували факт жорстокого поводження з 2-річною дівчинкою. Відомо, що дитину ображали та залякували. На ситуацію відреагував Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він повідомив, що звернувся до поліції.

Дівчинці погрожували завдати тілесні ушкодження

У дописі, що шириться мережею, виявили цькування 2-річної вихованки приватного дитсадка в селищі Великодолинське, що в Одеській області. Дівчинці погрожували завдати тілесні ушкодження, принижували, використовували нецензурну лексику і залякували.

Дмитро Лубінець зазначив, що обурений випадком жорстокого поводження з дитиною.

За його словами, керівництво закладу не відреагувало на інцидент та проігнорувало його після звернення батьків дівчинки.

Омбудсман звернувся до Головного управління Національної поліції в Одеській області з метою якісного й неупередженого розслідування та взяв справу на особистий контроль.

«Жодна дитина не може бути об'єктом незаконного посягання на її честь і гідність, не може бути піддана катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню», – підкреслив Лубінець.

Мама дала донечці іграшку з диктофоном

Видання «Альтернатива» повідомило, мати розповіла в соцмережах, що після того, як дівчинка почала відвідувати дитсадок, її поведінка різко змінилася. «Дитина, яка лише нещодавно навчилася говорити, почала грубо висловлюватися, а через деякий час і зовсім відмовилася ходити до дошкільного закладу», – ідеться у повідомленні.

Щоб з'ясувати причину, мама дала донечці іграшку з диктофоном, і дізналася, що там дівчинку принижували, використовуючи нецензурну лексику, а також залякували та погрожували тілесними ушкодженнями.

Як повідомлялося, російські загарбники на окупованих територіях почали складати списки дітей, щоб депортувати їх до РФ. Насамперед у ці списки потрапляють сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

До слова, раніше Дмитро Лубінець заявив, що якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Загалом країна-агресорка депортувала 19,5 тисяч неповнолітніх.