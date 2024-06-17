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Скоїв злочин, аби уникнути мобілізації: поліцейські затримали одесита за грабіж

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Скоїв злочин, аби уникнути мобілізації: поліцейські затримали одесита за грабіж
Юнакові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років
фото: Facebook/Поліція Одеської області

Одесит не заперечував своєї причетності до скоєного та зізнався, що гаманець потерпілої разом із грошима він викинув

Поліцейські затримали 18-річного одесита, який пограбував жінку. Хлопець зізнався, що розраховував на те, що з судимістю за кримінальне правопорушення у майбутньому уникне мобілізації. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Зокрема, подія сталася у Приморському районі міста на вулиці Леонтовича.

«Молодик помітив жінку з гаманцем у руках, яка вийшла з магазину, і пішов за нею. Дочекавшись слушного моменту, зловмисник вирвав з рук містянки майно та побіг у бік вулиці Канатної. А вже там сів на громадський транспорт і поїхав додому у Пересипський район», – йдеться в повідомленні.

45-річна потерпіла звернулася по допомогу до відділу поліції. Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника та розшукали його. Ним виявився 18-річний містянин.

Як пише пресслужба поліції, фігурант не заперечував своєї причетності до скоєного та зізнався, що гаманець разом із грошима, документами, навушниками та мобільним телефоном, які в ньому знаходилися, він викинув. Молодик пояснив, що майно йому не було потрібне, він розраховував на те, що з судимістю за кримінальне правопорушення у майбутньому уникне мобілізації.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, а саме у відкритому викраденні чужого майна. Юнакові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, українські засуджені, яких мобілізували за їхньою згодою, служитимуть у штурмових підрозділах.

Також вже понад три тисячі засуджених подали заяви на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для безпосередньої участі в обороні України.

Також стало відомо, що мобілізовані в'язні будуть проходити військову службу лише в частинах, повністю сформованих з колишніх засуджених.

До слова, потенційний мобілізаційний резерв – це 2,2 тис. осіб, засуджених за вбивство. Такі дані назвала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв'ю «Главкому». Заступниця міністра також прокоментувала пункт в законі, за яким влада дозволила мобілізуватися засудженим за вбивство однієї людини, проте заборонила тим, хто засуджений за вбивства двох і більше осіб. За словами Висоцької, міністерство юстиції готувало статистику для законотворців за кожною категорією засуджених, яка відсіювалася, «щоб було видно, скільки втрачається потенційного мобілізаційного резерву».

Як повідомлялося, засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК. Про це повідомив речник Міноборони Дмитра Лазуткіна. За словами речника, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

Раніше Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув’язнених. До лав ЗСУ не зможуть вступити засуджені, що вчинили умисні вбивства та злочини проти основ національної безпеки України, ґвалтівники і педофіли, а також особи, що займали особливо відповідальне становище.

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Теги: Одеса поліція злочин злочинець мобілізація ухилянти

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