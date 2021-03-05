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    Мер Одеси закликає бізнес перевести своїх працівників на дистанційну роботу

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    Труханов: Дистанційна робота дозволить розвантажити громадський транспорт - Мер Одеси закликає бізнес перевести своїх працівників на дистанційну роботу
    Труханов: Дистанційна робота дозволить розвантажити громадський транспорт
    фото: з відкритих джерел

    У разі необхідності в лікарнях міста розгорнуть додаткові ліжка

    Міський голова Одеси Геннадій Труханов закликав представників приватного бізнесу перевести своїх працівників на дистанційну роботу через зростання кількості хворих на Covid-19. Про таке повідомили в пресслужбі міськради.

    За словами Труханова, на позачерговому засіданні оперативного штабу вирішили перевести структурні підрозділи міської ради на дистанційний режим. На його думку, це дозволить розвантажити громадський транспорт.

    «Закликаю представників приватного бізнесу слідувати нашому прикладу і забезпечити режим дистанційної роботи своїм працівникам», – наголосив Труханов.

    Мер Одеси додав, що у разі необхідності в лікарнях міста розгорнуть додаткові ліжка.

    Нагадаємо, з 15 до 19 березня учні 5-11 класів одеських шкіл перейдуть на дистанційне навчання. Відповідне рішення ухвалили через різке збільшення кількості захворювань на Covid-19 серед дітей.

    Теги: Одеса бізнес карантин Геннадій Труханов коронавірус
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