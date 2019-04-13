Під час призначення Кузьміна главою Держархбудінспекції не було враховано можливий конфлікт інтересів (документ)



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Сергій Кузьмін

Відповідно до закону, держслужбовець має уникати конфлікту інтересів, а також повідомляти про те, що така ситуація виникла.

Одеський департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції звернувся до Національного агентства щодо запобігання корупції з приводу можливого конфлікту інтересів у призначеного 27 березня 2019 року головою інспекції Сергія Кузьміна. Про це повідомляє Цензор.

Як йдеться у зверненні одеського департаменту, до призначення головою Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергій Сергійович Кузьмін обіймав низку керівних посад. Зокрема, він був директором ДП «Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба української державної будівельної експертизи» (ДП «Держбудекспертиза»). Згідно з законодавством, ДП «Держбудекспертиза» проводить експертну оцінку об'єктів будівництва і перевіряє присвоєння класу наслідків будівництва. Водночас, глава Держархбудінспекції керує діяльністю цієї організації в сфері державного архітектурно-будівельного контролю.

Діяльність Держархбудінспекції та ДП «Держбудекспертизи» максимально наближені і пов'язані. У Сергія Кузьміна може виникнути приватний інтерес у сфері, де він виконує свої службові повноваження під час ухвалення або неухвалення рішень.

Так потенційний конфлікт інтересів Кузьмін існує під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю підлеглого йому органу щодо дотримання експертними організаціями вимог закону в містобудівної діяльності, будівельних норм і стандартів під час виконання підготовчих та будівельних робіт.

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Зверення Одеського департаментк Державної архітектурно-будівельної інспекції

Відповідно до закону, держслужбовець має уникати конфлікту інтересів, а також повідомляти про те, що така ситуація виникла.

Тому Одеський департамент Держархбудінспекції звернувся в НАЗК із питанням - чи повідомляв Сергій Кузьмін в агентство про існуючий конфлікт інтересів і чи повідомляли йому в НАЗК порядок його дій.