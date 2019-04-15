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    В Одесі на трамвайних коліях дотла згорів спорткар (фото)

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    В Одесі на трамвайних коліях дотла згорів спорткар (фото)

    Як автомобіль опинився на трамвайних коліях встановить слідство

    В Одесі близько о пів на першу ночі, 14 квітня, сталася аварія на Миколаївській дорозі в районі будинку №143.

    Прямо на трамвайних коліях загорівся спорткар. Про це розповів очевидець Дем'ян Ганул.

    За його словами, водій Chevrolet Corvette не впорався з керуванням, автомобіль відкинуло н атрамвайние шляху і там він загорівся. Водій встиг вискочити з спорткара.

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    В Одесі на трамвайних коліях дотла згорів спорткар (фото)
    В Одесі на трамвайних коліях дотла згорів спорткар (фото)
    В Одесі на трамвайних коліях дотла згорів спорткар (фото)

    Попередньо, ніхто не постраждав.

    Джерело: Пушкинская.net

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