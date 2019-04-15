В Одесі на трамвайних коліях дотла згорів спорткар (фото)
-
Розсилка
Як автомобіль опинився на трамвайних коліях встановить слідство
В Одесі близько о пів на першу ночі, 14 квітня, сталася аварія на Миколаївській дорозі в районі будинку №143.
Прямо на трамвайних коліях загорівся спорткар. Про це розповів очевидець Дем'ян Ганул.
За його словами, водій Chevrolet Corvette не впорався з керуванням, автомобіль відкинуло н атрамвайние шляху і там він загорівся. Водій встиг вискочити з спорткара.
Читайте також
Попередньо, ніхто не постраждав.
Джерело: Пушкинская.net