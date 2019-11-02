МОЗ програв суд за право всиновлювати дітей людям із ВІЛ



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МОЗ має місяць на оскарження цього рішення в порядку апеляції

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов проти Міністерства охорони здоров’я України, поданий одеським адвокатом Віталієм Матвєєвим в інтересах свого клієнта, інваліда II групи.

Колегія суддів під головуванням Дмитра Костенко визнала незаконним і нечинним пункт наказу МОЗ від 20 серпня 2008 року, яким було затверджено перелік захворювань, при наявності яких особа не може бути усиновлювачем, опікуном чи піклувальником дитини, повідомляє Думская.net.

Йдеться про вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) – саме це захворювання є у клієнта Матвєєва, який таким чином був позбавлений права усиновити дитину.

Суд констатував, що цей пункт суперечить як міжнародним договорам, укладеним Україною, так і національним законодавством, зокрема законами України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини, правовий та соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» та «Про засади запобігання і протидії дискримінації в Україні».

«Держава гарантує надання всім людям, які живуть з ВІЛ, та особам, які належать до груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ, рівних з іншими громадянами можливостей для реалізації їх прав, зокрема можливості адміністративного та судового захисту своїх прав... Дискримінація особи на підставі наявності у неї ВІЛ-інфекції, а також приналежності людини до груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ забороняється. Дискримінацією вважається дія або бездіяльність, що в прямій або непрямій спосіб створює обмеження, позбавляє належних прав людини або принижує її людську гідність на підставі одного або декількох ознак, пов’язаних з фактичною або можливою наявністю у неї ВІЛ, або дає підстави віднести особу до груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ», – наголошується в постанові колегії.

Наразі МОЗ має місяць на оскарження цього рішення в порядку апеляції.

Нагадаємо, вчені переконані, що людство позбудеться ВІЛ, гепатиту В та інших придбаних або успадкованих захворювань після зняття заборону на генетичну модифікацію людей.