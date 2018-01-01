На Одещині чоловік обстріляв з рушниці аварійну бригаду обленерго

Під час затримання чоловікам обіцяв влаштувати поліції «великі неприємності»

В селі Долинівка Арцизького району 58-річний місцевий житель обстріляв з мисливської рушниці аварійну бригаду обленерго, яка прибула відновлювати електропостачання в знеструмленому стихією селі. Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області. «На одній з вулиць населеного пункту



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Під час затримання чоловікам обіцяв влаштувати поліції «великі неприємності»

В селі Долинівка Арцизького району 58-річний місцевий житель обстріляв з мисливської рушниці аварійну бригаду обленерго, яка прибула відновлювати електропостачання в знеструмленому стихією селі.

Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.

«На одній з вулиць населеного пункту проводився ремонт лінії електропередач, пошкодженої внаслідок стихійного лиха. Щоб відновити подачу електроенергії, працівники РЕС спилювали гілки дерев біля будинку місцевого жителя», - повідомили у відділі.

У цей час 68-річний господар вийшов у двір і вимагав припинити ремонтні роботи. Почалася сварка, в ході якої чоловік виніс із будинку мисливську рушницю й почав стріляти. Зазначається, що постраждалих немає. На місце події було викликано працівників поліції.

Правоохоронці вилучили рушницю, дозволу на яку в чоловіка не виявилося. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Нагадаємо, поліцейський, який дістав тяжке вогнепальне поранення під час затримання Валентина Дорошенка, що розпочав стрілянину в Одесі, помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що у центрі Одеси сталася перестрілка.

Чоловік, який поранив трьох поліцейських і був убитий їх колегами у центрі Одеси, — відомий одеський діяч проросійського спрямування Валентин Дорошенко.

57-річний чоловік називав себе членом «партії Сталіна» і лідером об'єднання «ЗУБР» ( «За Україну, Білорусь і Росію»), в 2010-му намагався балотуватися в мери Одеси, а роком раніше навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель — приїжджав до муніципалітету на коні з мечем в руці.



