В американському зоопарку від Covid-19 помер сніговий барс

Барси є вразливим видом

Сніговий барс Рілу помер після зараження Covid-19, у зоопарку Міллер Парк у Блумінгтоні, штат Іллінойс США. Про це пише CNN.

Рілу, 11-річний сніговий барс, боровся з пневмонією, спричиненою Covid-19, перед смертю, згідно з повідомленням опублікованим в Instagram зоопарку Міллер Парк.

«Рілу прибув до зоопарку Міллер Парк у 2011 році із зоопарку Оклахома-Сіті, – йдеться у повідомленні. – За час свого перебування тут він народив сім живих нащадків, які зараз є частиною Плану виживання видів».

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За даними Всесвітнього фонду дикої природи, снігові барси є вразливим видом. За оцінками, їх популяція складає від 4 тис. до 6500 особин. Основними загрозами для їхнього виживання є полювання, втрата середовища проживання та кліматична криза.

Нагадаємо, у вересні в Монголії зафіксували перші випадки загибелі тварин від коронавірусу.

Також учені з'ясували, які тварини можуть переносити коронавірус.

Раніше повідомлялося, що у зоопарку міста Денвера у штаті Колорадо зафіксували перші у світі випадки зараження коронавірусом у гієн.

До слова, були зафіксовані випадки інфікування кішок, собак, тигрів і левів в зоопарках, а незабаром спалах SARS-Cov-2 почався на норкових фермах, що призвело до знищення мільйонів звірів. Як з'ясувалося, норки можуть заразитися коронавірусом і передати його не лише своїм родичам, але і людям.

До слова, вчені з'ясували, що собаки можуть виявляти коронавірус у безсимптомних носіїв.