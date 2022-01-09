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    В американському зоопарку від Covid-19 помер сніговий барс

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    Тварини так само хворіють на коронавірус - В американському зоопарку від Covid-19 помер сніговий барс
    Тварини так само хворіють на коронавірус
    фото: CNN

    Барси є вразливим видом

    Сніговий барс Рілу помер після зараження Covid-19, у зоопарку Міллер Парк у Блумінгтоні, штат Іллінойс США. Про це пише CNN.

    Рілу, 11-річний сніговий барс, боровся з пневмонією, спричиненою Covid-19, перед смертю, згідно з повідомленням опублікованим в Instagram зоопарку Міллер Парк.

    «Рілу прибув до зоопарку Міллер Парк у 2011 році із зоопарку Оклахома-Сіті, – йдеться у повідомленні. – За час свого перебування тут він народив сім живих нащадків, які зараз є частиною Плану виживання видів».

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    Публикация от Miller Park Zoo (@millerparkzoo)

    За даними Всесвітнього фонду дикої природи, снігові барси є вразливим видом. За оцінками, їх популяція складає від 4 тис. до 6500 особин. Основними загрозами для їхнього виживання є полювання, втрата середовища проживання та кліматична криза.

    Нагадаємо, у вересні в Монголії зафіксували перші випадки загибелі тварин від коронавірусу.

    Також учені з'ясували, які тварини можуть переносити коронавірус.

    Раніше повідомлялося, що у зоопарку міста Денвера у штаті Колорадо зафіксували перші у світі випадки зараження коронавірусом у гієн.

    До слова, були зафіксовані випадки інфікування кішок, собак, тигрів і левів в зоопарках, а незабаром спалах SARS-Cov-2 почався на норкових фермах, що призвело до знищення мільйонів звірів. Як з'ясувалося, норки можуть заразитися коронавірусом і передати його не лише своїм родичам, але і людям.

    До слова, вчені з'ясували, що собаки можуть виявляти коронавірус у безсимптомних носіїв.

    Теги: США парк коронавірус
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    В американському зоопарку від Covid-19 помер сніговий барс