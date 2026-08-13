Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росія атакувала пасажирський потяг на Одещині: загинули двоє залізничників

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала пасажирський потяг на Одещині: загинули двоє залізничників
Наслідки атаки на потяг на Запоріжжі
фото: Укрзалізниця (ілюстративне)

У потязі перебували 340 пасажирів. Їх, а також поїзну бригаду, евакуювали. Серед них постраждалих немає

Російський безпілотник атакував локомотив пасажирського потяга на Одещині. Загинули машиніст та його помічник. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, передає «Главком».

Повідомляється, що моніторингова команда зафіксувала загрозу БпЛА та передала команду зупинити потяг. Поїзд саме заходив на станцію, щоб пасажири могли безпечно залишити вагони.

«Різкий маневр реактивного шахеда – це лічені хвилини, й у локомотивної бригади не вистачило часу для повної зупинки й евакуюватися самим», – написав він.

У потязі перебували 340 пасажирів. Їх, а також поїзну бригаду, евакуювали. Серед них постраждалих немає. Пасажирів наразі довозять до Одеси автобусами.

Перцовський заявив, що машиніст і його помічник загинули, зупиняючи потяг, щоб забезпечити безпечну евакуацію пасажирів. Схиляємо голову перед героїзмом наших колег», – написав голова правління «Укрзалізниці».

Варто зазначити, що Росія системно атакує українську залізницю. У 2026 році удари по коліях, станціях, депо, локомотивах і пасажирських потягах почастішали. За даними «Укрзалізниці», лише за перший квартал 2026 року РФ завдала 541 удару по залізничній інфраструктурі та рухомому складу, пошкодивши 1718 об’єктів. Поранення отримали 28 залізничників.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця Одещина потяг безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захисна дамба на Дунаї в Ізмаїльському районі, стан якої потребує невідкладного ремонту
Ізмаїлу загрожує підтоплення: Кабмін виділив кошти на дамбу
17 липня, 05:58
Логвінов входив до складу Білгородського обласного комітету партії, обіймав посаду секретаря Білгородського міського комітету
Дрон атакував авто в Білгороді: загинув лідер Компартії
23 липня, 16:52
Російський БпЛА впав у Молдові 25 листопада 2025 року
Молдова підрахувала, скільки російських ракет і дронів порушили її повітряний простір
31 липня, 07:16
Тривогу було оголошено в прикордонному повіті Тулча
Румунія оголошувала повітряну тривогу біля кордону з Україною
2 серпня, 12:47
В Одесі після російської атаки виникли проблеми зі світлом і транспортом
Частина Одеси залишилась без світла, є перебої з водою та мобільним зв'язком
9 серпня, 09:25
Вантажні тарифи «Укрзалізниці» планують збільшити на 30% із 1 серпня 2026 року
Підвищення тарифів «Укрзалізниці» збільшить вартість будівництва та відбудови країни – «Укрцемент»
18 липня, 16:31
Ворог міняє стратегію застосування дронів-камікадзе
Росія міняє тактику використання «Шахедів». Радник Зеленського попередив про небезпеку
18 липня, 12:28
Рятувальники ліквідували пожежі
РФ атакувала Одещину ударними дронами: загинула людина, є травмовані (оновлено)
5 серпня, 18:11
Росія вдарила по станції «Квітнева», де люди чекали затриманий потяг
Вісім людей загинули на залізничній платформі у Броварському районі від російського удару
5 серпня, 09:33

Новини

Рятувальники показали фото локомотива після удару РФ по потягу на Одещині
Рятувальники показали фото локомотива після удару РФ по потягу на Одещині
Росія атакувала пасажирський потяг на Одещині: загинули двоє залізничників
Росія атакувала пасажирський потяг на Одещині: загинули двоє залізничників
РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини
РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини
Росія атакувала Одесу безпілотниками
Росія атакувала Одесу безпілотниками
В Одесі вчителька випала з другого поверху школи, миючи вікна: реакція міськради
В Одесі вчителька випала з другого поверху школи, миючи вікна: реакція міськради
Одещина оговталася після атаки: більшості населення повернули світло
Одещина оговталася після атаки: більшості населення повернули світло

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2026
97K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
71K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Сьогодні, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Вчора, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua