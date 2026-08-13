Росія атакувала пасажирський потяг на Одещині: загинули двоє залізничників

Наслідки атаки на потяг на Запоріжжі

У потязі перебували 340 пасажирів. Їх, а також поїзну бригаду, евакуювали. Серед них постраждалих немає

Російський безпілотник атакував локомотив пасажирського потяга на Одещині. Загинули машиніст та його помічник. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, передає «Главком».

Повідомляється, що моніторингова команда зафіксувала загрозу БпЛА та передала команду зупинити потяг. Поїзд саме заходив на станцію, щоб пасажири могли безпечно залишити вагони.

«Різкий маневр реактивного шахеда – це лічені хвилини, й у локомотивної бригади не вистачило часу для повної зупинки й евакуюватися самим», – написав він.

У потязі перебували 340 пасажирів. Їх, а також поїзну бригаду, евакуювали. Серед них постраждалих немає. Пасажирів наразі довозять до Одеси автобусами.

Перцовський заявив, що машиніст і його помічник загинули, зупиняючи потяг, щоб забезпечити безпечну евакуацію пасажирів. Схиляємо голову перед героїзмом наших колег», – написав голова правління «Укрзалізниці».

Варто зазначити, що Росія системно атакує українську залізницю. У 2026 році удари по коліях, станціях, депо, локомотивах і пасажирських потягах почастішали. За даними «Укрзалізниці», лише за перший квартал 2026 року РФ завдала 541 удару по залізничній інфраструктурі та рухомому складу, пошкодивши 1718 об’єктів. Поранення отримали 28 залізничників.