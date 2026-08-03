Рятувальники дістали тіло загиблого з річки Роставиця на Білоцерківщині

До проведення робіт залучалися п'ятеро рятувальників

У Білоцерківському районі Київської області рятувальники вилучили з водойми тіло загиблого чоловіка. Злощасний випадок стався поблизу місцевого пляжу. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Київській області, інформує «Главком».

Повідомлення про необхідність дістати тіло з річки Роставиця поблизу «Золотого пляжу» в селі Трушки надійшло до Служби порятунку увечері 1 серпня.

На місце події прибули бійці 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Біла Церква. За допомогою гумового човна та підручних засобів надзвичайники дістали загиблого з води та передали його працівникам Національної поліції для встановлення причин і обставин смерті.

До проведення робіт залучалися п'ятеро рятувальників та одна одиниця спецтехніки.

Нагадаємо, у Києві з початку року на водоймах загинули 34 людини, серед яких троє дітей. Цей показник удвічі перевищує торішню статистику за аналогічний період. Для порівняння, за аналогічний період минулого року вода забрала життя 17 людей. У ДСНС наголошують, що відпочивальники систематично нехтують застереженнями та порушують базові правила безпеки, через що звичайне дозвілля обертається трагедією.