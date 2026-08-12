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Росія атакувала Одесу безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Одесу безпілотниками
Пошкоджена квартира в Одесі
фото: Одеська МВА

Внаслідок атаки пошкоджено квартиру 

У ніч на 12 серпня в Одесі внаслідок ворожої атаки зазнав руйнувань багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, передає «Главком».

Вибухом пошкоджено квартиру, розташовану на п'ятому поверсі п'ятиповерхівки. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та травмованих.

«На щастя, господарів у цей момент не було вдома. Наразі інформація про постраждалих не надходила. Усі оперативні та комунальні служби працюють на місці. Розгорнутий оперативний штаб», – зазначив очільник МВА.

Фахівці продовжують обстеження пошкодженої будівлі та ліквідацію наслідків обстрілу, а також надають необхідну допомогу мешканцям будинку.

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Одеській області, застосувавши кілька десятків балістичних, протикорабельних і протирадіолокаційних ракет – зокрема «Іскандер-М/С-400», «Онікс» та Х-31П, а також ударні безпілотники.

Найбільших руйнувань зазнала Одеса: у двох районах міста пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків, вогнем знищено й пошкоджено автомобілі мешканців. Постраждали також портова та енергетична інфраструктура. У ДТЕК назвали цю атаку однією з наймасштабніших для регіону в поточному році.

Як відомо, увечері 9 серпня Зеленський повідомив, що станом на ранок без електрики залишалися понад 300 тисяч сімей в Одесі та області. Того ж дня частина Одеси залишилась без світла, у місті призупиняли рух електротранспорту.

Теги: Одеса обстріл Сергій Лисак

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