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Пошуки тривали п'ять днів: в озері Редькине знайдено тіло потонулого хлопця

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пошуки тривали п'ять днів: в озері Редькине знайдено тіло потонулого хлопця
Водолази виявили тіло хлопця на глибині 10 метрів та на відстані близько 70 метрів від берега
фото: ДСНС Києва/Facebook

Трагедія сталася ввечері 20 червня

У Києві завершилися п’ятиденні пошуки 23-річного чоловіка, який потонув в Оболонському районі столиці. Водолази підняли тіло загиблого з дна озера Редькине. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС України у місті Києві.

Трагедія сталася ще ввечері 20 червня. Напередодні, 24 червня, о 14:53 водолази відділення підводного та гуманітарного розмінування АРЗ СП виявили тіло хлопця на глибині 10 метрів та на відстані близько 70 метрів від берега.

Тіло загиблого підняли на поверхню та передали правоохоронцям
Тіло загиблого підняли на поверхню та передали правоохоронцям
фото: ДСНС Києва

Загиблого підняли на поверхню та передали правоохоронцям. На місці події фахівці ДСНС надавали психологічну допомогу рідним та близьким потонулого.

На місці події фахівці ДСНС надавали психологічну допомогу рідним та близьким потонулого
На місці події фахівці ДСНС надавали психологічну допомогу рідним та близьким потонулого
фото: ДСНС Києва

Усі обставини та причини цього трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, у Києві на озері Редькине (Міністерка), що в Оболонському районі проходила пошукова операція. Водолази шукали чоловіка, який зник під час купання увечері 20 червня. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до рятувальників у суботу о 19:51. Того ж вечора водолази обстежили перші 100 кв. м акваторії, проте пошуки не дали результату. Роботу рятувальників суттєво ускладнюють природні особливості водойми – сильна замуленість дна та нульова видимість, через яку водолазам доводиться працювати наосліп. За запитом рідних загиблого, пошукові роботи на озері були продовжені.

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Теги: Київ водойма ДСНС смерть на воді

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