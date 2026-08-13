РФ атакувала портову інфраструктуру Одещини

Внаслідок атаки виникла пожежа

У ніч на 13 серпня російські війська завдали чергового удару по Одещині, під прицілом ворога опинився Ізмаїльський район. Про це пише «Главком» із посиланням на Ізмаїльську РДА.

Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження портової інфраструктури, на території об'єкта виникла пожежа.

На місці події працюють підрозділи ДСНС, ліквідовують наслідки ворожого обстрілу та приборкують вогонь.

Як відомо, у ніч на 12 серпня в Одесі внаслідок ворожої атаки зазнав руйнувань багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Вибухом пошкоджено квартиру, розташовану на п'ятому поверсі п'ятиповерхівки. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та травмованих.

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по Одеській області, застосувавши кілька десятків балістичних, протикорабельних і протирадіолокаційних ракет – зокрема «Іскандер-М/С-400», «Онікс» та Х-31П, а також ударні безпілотники.

Найбільших руйнувань зазнала Одеса: у двох районах міста пошкоджено та частково зруйновано кілька житлових будинків, вогнем знищено й пошкоджено автомобілі мешканців. Постраждали також портова та енергетична інфраструктура. У ДТЕК назвали цю атаку однією з наймасштабніших для регіону в поточному році.

До слова, увечері 9 серпня Зеленський повідомив, що станом на ранок без електрики залишалися понад 300 тисяч сімей в Одесі та області. Того ж дня частина Одеси залишилась без світла, у місті призупиняли рух електротранспорту.