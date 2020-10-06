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    Новини

    На Вінниччині виявлено 108 нових випадків зараження Covid-19

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    На Вінниччині виявлено 108 нових випадків зараження Covid-19

    В області одужало 4248 хворих

    За даними Системи моніторингу поширення коронавірусу РНБО, станом на 6 жовтня на Вінниччині зафіксовано 6930 випадків. За минулу добу Covid-19 підтверджено у 108 людей.

    В області одужало 4248 хворих, хворіє 2558 людей, а померло з відповідним діагнозом 124, зокрема одна людина минулої доби.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      244734
    • Хворіють
      131811
    • Одужали
      108233
    • Померли
      4690

    Нагадаємо, що в Україні зафіксували 4 348 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 за останню добу. Станом на 9:00 6 жовтня в Україні всього 234584 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, із них 4520 летальних, 103401 пацієнт одужав. Загалом проведено 2423031 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2149 пацієнтів. 

    Найбільше нових випадків виявлено на Харківщині (487), у Києві (355), Полтавській (305), Хмельницькій (295), Одеській (292), Дніпропетровській (235), Сумській (223) і Львівській (200) областях.

    Вінниччина хвороби коронавірус
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