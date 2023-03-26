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На Одещині здетонувала ворожа морська міна, є руйнування

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Одещині здетонувала ворожа морська міна, є руйнування
Міна здетонувала, вдарившись у прибережні конструкції одного з місць відпочинку
фото: оперативне командування «Південь»/Facebook

Загиблих та постраждалих немає

Ворожа міна здетонувала у селі Сичавка Южненської територіальної громади на Одещині. Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Внаслідок детонації ворожої морської міни пошкоджено дачний будиночок на березі Чорного моря. Загиблих та постраждалих немає», – ідеться у повідомленні.

На Одещині здетонувала ворожа морська міна, є руйнування фото 1

У пресцентрі оперативного командування «Південь» зазначили, що в рамках гарантування мінної безпеки, біля одного з пляжів області було виявлено і контрольовано знищено морську міну.

На Одещині здетонувала ворожа морська міна, є руйнування фото 2

«Інша міна здетонувала, вдарившись у прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування малих плавзасобів. Пошкоджено кілька будівель. Тільки через обмеження доступу до об’єкту, там не було людей і ніхто не постраждав», – зазначають в Оперативному командуванні.

На Одещині здетонувала ворожа морська міна, є руйнування фото 3

Нагадаємо, ввечері 23 березня Росія завдала ракетного удару з винищувачів по Одеській області. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети класу «повітря-поверхня» Х-59. 

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Теги: росія повітря

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