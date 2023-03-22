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Росія пояснила, навіщо била по монастирю УПЦ МП в Одесі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія пояснила, навіщо била по монастирю УПЦ МП в Одесі
Наслідки ракетної атаки по Одесі
фото: скріншот із відео

В Одесі нібито вражено два ангари із озброєнням та військовою технікою ЗСУ

Російські загарбники вчора ввечері обстріляли монастир Української православної церкви Московського патріархату. В міноборони РФ вважають, що там були ангари з військової технікою та боєприпасами Збройних сил України. Принаймні так заявили у зведенню.

У Кремлі заявили, що ракета влучила нібито у аеродром «Шкільний».

«На території аеродрому «Шкільний» у районі міста Одеса вражено два ангари із озброєнням та військовою технікою ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 21 березня окупанти обстріляли Одесу чотирма ракетами. Попередньо, гатили високоточними авіаційними ракетами класу «повітря-поверхня» X-59.

Дві ракети вдалося збити силам протиповітряної оборони. Ще дві влучили по Одесі. У результаті пошкоджено триповерховий будинок на території монастиря. Наразі повідомляється про трьох поранених.

Незважаючи на вечірній ракетний обстріл напередодні, у місті повністю забезпечено роботу всієї критично важливої інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ.

Теги: Одеса ракета росія окупанти

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