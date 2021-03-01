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    Шоколад-убивця: в Одесі терміново знімають з продажу іспанські солодощі

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    Експерти виявили в шоколаді речовину, яка є потужною, але повільно діючою отрутою - Шоколад-убивця: в Одесі терміново знімають з продажу іспанські солодощі
    Експерти виявили в шоколаді речовину, яка є потужною, але повільно діючою отрутою
    фото: odesa.today

    Оксид етилену надає мутагенну, канцерогенну, наркотичну і подразнюючу дію

    Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області виявило заборонене отруйну речовину – оксид етилену в шоколаді, що експортували з Іспанії.

    Партія солодощів терміново вилучається з продажу, повідомляє пресслужба відомства.

    Український експортер «Галичина Опт» (м.Львів) закупив у іспанського виробника Chocolates Torras SA, Ella Del Terri шоколадні плитки з кунжутом. Експерти виявили в шоколаді речовину, яка є потужною, але повільно діючою отрутою для тварин і людини. Оксид етилену надає мутагенну, канцерогенну, наркотичну і подразнюючу дію. Дана речовина володіє потужними дезинфікуючими властивостями, її використовують для знищення більшості відомих мікроорганізмів.

    Нагадаємо, вчені з Університету Північної Кароліни (США) перерахували продукти, які блокують коронавірус.

    Результати свого дослідження вони опублікували у виданні Frontiers in Plant Science.За даними дослідників, хімічні сполуки у винограді і зеленому чаї найбільш успішно перешкоджають поширенню вірусу в організмі людини. Фахівці розповіли, що в даних продуктах містяться речовини, які здатні блокувати ферменти-протеази SARS-CoV-2.

    Крім цього, вчені з'ясували, що темний шоколад і какао також можуть знижувати активність ферментів коронавірусу.

    Теги: Одеса продукти солодощі
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