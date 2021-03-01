Шоколад-убивця: в Одесі терміново знімають з продажу іспанські солодощі

Експерти виявили в шоколаді речовину, яка є потужною, але повільно діючою отрутою

Оксид етилену надає мутагенну, канцерогенну, наркотичну і подразнюючу дію

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області виявило заборонене отруйну речовину – оксид етилену в шоколаді, що експортували з Іспанії.

Партія солодощів терміново вилучається з продажу, повідомляє пресслужба відомства.

Український експортер «Галичина Опт» (м.Львів) закупив у іспанського виробника Chocolates Torras SA, Ella Del Terri шоколадні плитки з кунжутом. Експерти виявили в шоколаді речовину, яка є потужною, але повільно діючою отрутою для тварин і людини. Оксид етилену надає мутагенну, канцерогенну, наркотичну і подразнюючу дію. Дана речовина володіє потужними дезинфікуючими властивостями, її використовують для знищення більшості відомих мікроорганізмів.

Нагадаємо, вчені з Університету Північної Кароліни (США) перерахували продукти, які блокують коронавірус.

Результати свого дослідження вони опублікували у виданні Frontiers in Plant Science.За даними дослідників, хімічні сполуки у винограді і зеленому чаї найбільш успішно перешкоджають поширенню вірусу в організмі людини. Фахівці розповіли, що в даних продуктах містяться речовини, які здатні блокувати ферменти-протеази SARS-CoV-2.

Крім цього, вчені з'ясували, що темний шоколад і какао також можуть знижувати активність ферментів коронавірусу.