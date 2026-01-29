В Одесі після атаки РФ пошкоджено об’єкт інфраструктури

Російські загарбники атакували місто ударними безпілотниками

Уночі 29 січня Російська Федерація атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

За словами Лисака, інформація про поранених не надходила. «Усі міські служби та соціальний транспорт працюють у штатному режимі. Комунальники продовжують ліквідацію наслідків негоди та минулих ворожих атак», – повідомив він.

Нагадаємо, у ніч на 29 січня російські терористичні війська здійснили атаку безпілотниками на Запорізький район. Під ударом опинився приватний сектор міста Вільнянськ.

Внаслідок атаки зруйновано житлові будинки, на місцях влучань виникли пожежі. За попередніми даними, загинули троє людей – дві жінки та чоловік. Ще один чоловік отримав поранення. Йому надають усю необхідну медичну допомогу, стан уточнюється.

Як повідомлялося, у ніч на 28 січня російська армія атакувала порт «Південний» в Одеській області. Унаслідок удару пошкоджено об’єкти виробничої та залізничної інфраструктури.

Раніше стало відомо, що російські війська атакували Свято-Успенський чоловічий монастир. Окупанти влучили в молочний цех та господарський двір монастиря.