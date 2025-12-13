Головна Одеса Новини
Наймасштабніша атака на енергетику Одещини: регіон без світла, звʼязку та інтернету

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Наймасштабніша атака на енергетику Одещини: регіон без світла, звʼязку та інтернету
Пожежа на підстанції у Одеській області через атаку
фото: Думська

Внаслідок атаки частково знеструмлено Херсонську область, включно з самим Херсоном

У ніч на 13 грудня російські війська завдали ймовірно наймасованішого за час повномасштабної війни удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Станом на 08:55 атака триває.

За попередньою інформацією, вся територія Одеси та області залишилася без електроенергії, зв’язку та доступу до інтернету. Про це повідомляють місцеві медіа та моніторингові канали, пише «Главком».

Також повідомляється про масштабні пошкодження щонайменше 10 електропідстанцій. В одному з міських районів зафіксовано пожежу на підстанції. Під удар потрапила і газова інфраструктура.

Внаслідок атаки частково знеструмлено Херсонську область, включно з самим Херсоном. Крім того, значні перебої з електропостачанням зафіксовано в Миколаївській області. Там введено аварійні відключення світла.

Очевидці повідомляють про відсутність світла у більшості населених пунктів, зупинку електротранспорту, перебої в роботі мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

На момент публікації офіційні джерела ще не підтвердили точну кількість пошкоджених обʼєктів та масштаби руйнувань. Коментарів від представників державних органів або енергетичних компаній поки не надходило.

До слова, у ніч на 13 грудня російська окупаційна армія завдала ударів по Дніпру та області.

