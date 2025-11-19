Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни знищили фабрику Pizza Hot під час масованої атаки на Львів (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни знищили фабрику Pizza Hot під час масованої атаки на Львів (фото)
Окупанти знищили фабрику Pizza Hot у Львові
фото: скриншот facebook/kristina.zhyk

Представники компанії показали наслідки влучання по фабриці

У ніч на 19 листопада окупанти здійснили масований обстріл Львівської області. Крім енергооб’єктів та житлових будинків росіяни знищили фабрику Pizza Hot. Про це повідомила у своєму аккаунті у Facebook представниця виробництва Христина Жук, передає «Главком».

За її словами, під час нічної російської атаки по Львівщині окупанти поцілили у виробництво компанії Pizza Hot. «Нашої фабрики Pizza Hot більше немає, виробництво знищене повністю» , – написала Христина Жук.

Також інцидент прокоментував ще один представник компанії підприємець і співвласник франшизи La Piec Роман Боднар. Він висловився щодо знищеної фабрики та розповів, що вони планували масштабне розширення до 1000 локацій по Україні, однак Росія зруйнувала їхні плани. «Відсьогодні в нас не має фабрики, але, слава Богу, всі живі», – зауважив Роман Боднар.

5 фото
На весь екран
Представники компанії Pizza Hot показали наслідки влучання по фабриці
фото: скрин з відео facebook/kristina.zhyk
Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Також він поділився кадрами з місця влучання. Підприємець зняв камеру виробництва, що досі «горить та палає». Він також розповів та показав, що після російського удару вцілів лише генератор та машина, що стояли на вулиці, а приміщення майже згоріло.

Російський обстріл по українському виробництву також прокоментував підприємець та засновник торговельно-виробничого об'єднання «Текстиль-Контакт». «Крім обʼєктів енергетики та житлових будинків Росія сьогодні вранці знищила нове сучасне виробництво – фабрику Pizza Hot у Львові. Підприємства на жаль нема, тішить, що дивом не постраждали люди. Залишається тільки побажати команді вистояти й незважаючи ні що відродитися з руїн!» – написав він.

Раніше Главком повідомляв про те, що російські війська атакували Львівську область ракетами та ударними безпілотниками. В результаті обстрілу пошкоджено енергетичний обʼєкт, виникли пожежі.

Цієї є ночі російські терористичні війська вдарили по Тернополю. Унаслідок удару постраждали люди, пошкоджено житлові будинки. За словами мера, росіяни пошкодили кілька будинків. Наразі триває рятувальна операція, зокрема розбір завалів.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував комбінований російський удар по Україні. За словами президента, окупанти запустили більш ніж 470 ударних дронів та 48 ракет різного типу. У Тернополі відомо про влучання у житлові девʼятиповерхівки, відомо про девʼятьох загиблих. Глава уряду Юлія Свириденко повідомила про поранених та загиблих.

Читайте також:

Теги: Львів обстріл ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок ворожого обстрілу спалахнули пожежі
Обстріл Запоріжжя: рятувальники повідомили про наслідки
22 жовтня, 06:35
Окупанти вкотре атакували критичну інфраструктуру Чернігівщини
 Росія вдарила по критичній інфраструктурі у центрі Чернігова
29 жовтня, 22:59
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів через обстріли
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів через обстріли
30 жовтня, 04:55
Російські снаряди влучили у гуртожиток, зруйновано кілька поверхів
Запоріжжя: Російські снаряди влучили у гуртожиток, зруйновано кілька поверхів
30 жовтня, 05:19
Окупанти атакували Чернігівщину
Росія вдарила по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині
1 листопада, 03:58
Унаслідок атаки частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки
Росія масовано атакувала Дніпропетровщину: поранено вісьмох людей
6 листопада, 08:03
Від ворожого удару постраждали складські приміщення та адмінбудівля
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини
7 листопада, 08:44
Ворог атакував бригаду екстреної медичної допомоги
Росіяни вдарили дроном по «швидкій»: поранено медиків
17 листопада, 08:08
У штабах жителі зможуть отримати роз’яснення щодо оформлення допомоги, психологічну та юридичну підтримку,0 допомогу з оформленням заяви на матеріальну допомогу
У Києві розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілів: адреси
14 листопада, 08:55

Події в Україні

«Обіймаючи одна одну, згоріли заживо»: стали відомі імена загиблих матері та доньки у Тернополі (фото)
«Обіймаючи одна одну, згоріли заживо»: стали відомі імена загиблих матері та доньки у Тернополі (фото)
Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua