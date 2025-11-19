Росіяни знищили фабрику Pizza Hot під час масованої атаки на Львів (фото)

Представники компанії показали наслідки влучання по фабриці

У ніч на 19 листопада окупанти здійснили масований обстріл Львівської області. Крім енергооб’єктів та житлових будинків росіяни знищили фабрику Pizza Hot. Про це повідомила у своєму аккаунті у Facebook представниця виробництва Христина Жук, передає «Главком».

За її словами, під час нічної російської атаки по Львівщині окупанти поцілили у виробництво компанії Pizza Hot. «Нашої фабрики Pizza Hot більше немає, виробництво знищене повністю» , – написала Христина Жук.

Також інцидент прокоментував ще один представник компанії підприємець і співвласник франшизи La Piec Роман Боднар. Він висловився щодо знищеної фабрики та розповів, що вони планували масштабне розширення до 1000 локацій по Україні, однак Росія зруйнувала їхні плани. «Відсьогодні в нас не має фабрики, але, слава Богу, всі живі», – зауважив Роман Боднар.

Представники компанії Pizza Hot показали наслідки влучання по фабриці фото: скрин з відео facebook/kristina.zhyk

Також він поділився кадрами з місця влучання. Підприємець зняв камеру виробництва, що досі «горить та палає». Він також розповів та показав, що після російського удару вцілів лише генератор та машина, що стояли на вулиці, а приміщення майже згоріло.

Російський обстріл по українському виробництву також прокоментував підприємець та засновник торговельно-виробничого об'єднання «Текстиль-Контакт». «Крім обʼєктів енергетики та житлових будинків Росія сьогодні вранці знищила нове сучасне виробництво – фабрику Pizza Hot у Львові. Підприємства на жаль нема, тішить, що дивом не постраждали люди. Залишається тільки побажати команді вистояти й незважаючи ні що відродитися з руїн!» – написав він.

Раніше Главком повідомляв про те, що російські війська атакували Львівську область ракетами та ударними безпілотниками. В результаті обстрілу пошкоджено енергетичний обʼєкт, виникли пожежі.

Цієї є ночі російські терористичні війська вдарили по Тернополю. Унаслідок удару постраждали люди, пошкоджено житлові будинки. За словами мера, росіяни пошкодили кілька будинків. Наразі триває рятувальна операція, зокрема розбір завалів.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував комбінований російський удар по Україні. За словами президента, окупанти запустили більш ніж 470 ударних дронів та 48 ракет різного типу. У Тернополі відомо про влучання у житлові девʼятиповерхівки, відомо про девʼятьох загиблих. Глава уряду Юлія Свириденко повідомила про поранених та загиблих.