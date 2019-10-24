  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Одесити вшанували пам'ять тисяч жертв, трагічно загиблих у 1941 році

    • Розсилка
    Одесити вшанували пам'ять тисяч жертв, трагічно загиблих у 1941 році

    В Одесі відбулися мітинг та покладання квітів до пам'ятника жертвам нацизму

    23 жовтня 2019 року, в пам'ять про трагічні події жовтня 1941 року відбулися мітинг і траурне покладання квітів до пам'ятника жертвам нацизму, який розташований на території колишнього військового містечка (3-а станція Люстдорфської дороги, 27).

    Вшанувати пам'ять загиблих прийшли: колишні в'язні гетто, представники керівництва міста та області, дипломатичних місій, громадськість і духовенство, а також учасники бойових дій та учні шкіл.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Одесити вшанували пам'ять тисяч жертв, трагічно загиблих у 1941 році
    Одесити вшанували пам'ять тисяч жертв, трагічно загиблих у 1941 році
    Одесити вшанували пам'ять тисяч жертв, трагічно загиблих у 1941 році
    Одесити вшанували пам'ять тисяч жертв, трагічно загиблих у 1941 році
    Одесити вшанували пам'ять тисяч жертв, трагічно загиблих у 1941 році
    Одесити вшанували пам'ять тисяч жертв, трагічно загиблих у 1941 році
    Одесити вшанували пам'ять тисяч жертв, трагічно загиблих у 1941 році
    Одесити вшанували пам'ять тисяч жертв, трагічно загиблих у 1941 році
    Одесити вшанували пам'ять тисяч жертв, трагічно загиблих у 1941 році
    Одесити вшанували пам'ять тисяч жертв, трагічно загиблих у 1941 році
    Одесити вшанували пам'ять тисяч жертв, трагічно загиблих у 1941 році
    Одесити вшанували пам'ять тисяч жертв, трагічно загиблих у 1941 році
    Одесити вшанували пам'ять тисяч жертв, трагічно загиблих у 1941 році
    Одесити вшанували пам'ять тисяч жертв, трагічно загиблих у 1941 році
    Одесити вшанували пам'ять тисяч жертв, трагічно загиблих у 1941 році
    Одесити вшанували пам'ять тисяч жертв, трагічно загиблих у 1941 році
    Одесити вшанували пам'ять тисяч жертв, трагічно загиблих у 1941 році

    На вшанування пам'яті жертв нацизму присутні поклали до пам'ятника квіти.

    В ніч з 22 на 23 жовтня 1941 року в Одесі румуно-німецькими окупантами було вбито від 22-х до 30-ти тисяч людей. Серед жертв - переважно представники єврейського населення Одеси.
    історія Одеса Друга світова війна одесити населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ