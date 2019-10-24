Одесити вшанували пам'ять тисяч жертв, трагічно загиблих у 1941 році



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В Одесі відбулися мітинг та покладання квітів до пам'ятника жертвам нацизму

23 жовтня 2019 року, в пам'ять про трагічні події жовтня 1941 року відбулися мітинг і траурне покладання квітів до пам'ятника жертвам нацизму, який розташований на території колишнього військового містечка (3-а станція Люстдорфської дороги, 27).

Вшанувати пам'ять загиблих прийшли: колишні в'язні гетто, представники керівництва міста та області, дипломатичних місій, громадськість і духовенство, а також учасники бойових дій та учні шкіл.

На вшанування пам'яті жертв нацизму присутні поклали до пам'ятника квіти.

В ніч з 22 на 23 жовтня 1941 року в Одесі румуно-німецькими окупантами було вбито від 22-х до 30-ти тисяч людей. Серед жертв - переважно представники єврейського населення Одеси.